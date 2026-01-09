البابا يستذكر زيارة لبنان: لمستُ رجاء الشباب الذين يتطلعون إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا

استقبل قداسة البابا لاوون هذا الصباح السفراءَ المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، وشاركهم تأمّلًا في زمننا "المضطرب للغاية بفعل التوترات والنزاعات".

وفي خلال كلمته إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، استعاد قداسة البابا زيارته إلى لبنان، قائلاً: "في لبنان، التقيت أشخاصًا، على الرغم… pic.twitter.com/oI1Oli2i3a — 24 (@Lebanon24) January 9, 2026

استقبل قداسة هذا الصباح السفراءَ المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، وشاركهم تأمّلًا في زمننا "المضطرب للغاية بفعل التوترات والنزاعات".وقال البابا: "إن السلام الذي يُسعى إليه بالسلاح يهدّد على نحوٍ خطير دولةَ القانون".وفي خلال كلمته إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، استعاد قداسة البابا زيارته إلى ، قائلاً: "في لبنان، التقيت أشخاصًا، على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها، يفيضون إيمانًا وحماسة. وهناك لمستُ رجاء الشباب الذين يتطلعون إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا، وإلى تعزيز رابط الثقافات والأديان الذي يجعل أرض فريدة في العالم".من ناحيته، اعاد لدى الكرسي الرسولي فادي عساف التأكيد، امام الحبر الاعظم لدى معايدته بالسنة الجديدة، على الامل المتجدد الذي حملته زيارته للبنان وخصوصا لدى الشباب اللبناني وعلى الاصداء الايجابية التي تركه كلامه امام اللبنانيين شعبا ومسؤولين حول السلام القائم على العدالة، والحقيقة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.