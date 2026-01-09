تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البابا يستذكر زيارة لبنان: لمستُ رجاء الشباب الذين يتطلعون إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا

Lebanon 24
09-01-2026 | 11:59
A-
A+
Doc-P-1466194-639035828494281430.jpg
Doc-P-1466194-639035828494281430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر هذا الصباح السفراءَ المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، وشاركهم تأمّلًا في زمننا "المضطرب للغاية بفعل التوترات والنزاعات".

وقال البابا: "إن السلام الذي يُسعى إليه بالسلاح يهدّد على نحوٍ خطير دولةَ القانون".
 
وفي خلال كلمته إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، استعاد قداسة البابا زيارته إلى لبنان، قائلاً: "في لبنان، التقيت أشخاصًا، على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها، يفيضون إيمانًا وحماسة. وهناك لمستُ رجاء الشباب الذين يتطلعون إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا، وإلى تعزيز رابط الثقافات والأديان الذي يجعل أرض الأرز فريدة في العالم".

من ناحيته، اعاد سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف التأكيد، امام الحبر الاعظم لدى معايدته بالسنة الجديدة، على الامل المتجدد الذي حملته زيارته للبنان وخصوصا لدى الشباب اللبناني وعلى الاصداء الايجابية التي تركه كلامه امام اللبنانيين شعبا ومسؤولين حول السلام القائم على العدالة، والحقيقة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: زيارة البابا حاملة رجاء عظيماً لشعب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "عدل ورحمة": زيارة البابا إلى لبنان رجاء جديد لعائلات أنهكتها الأزمات
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: زيارة البابا نافذة رجاء للبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر

السنة الجديدة

زيارة لبنان

الرابع عشر

سفير لبنان

دبلوماسي

lebanon

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2026-01-09
Lebanon24
13:10 | 2026-01-09
Lebanon24
13:03 | 2026-01-09
Lebanon24
12:56 | 2026-01-09
Lebanon24
12:54 | 2026-01-09
Lebanon24
12:30 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24