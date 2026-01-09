تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
Lebanon 24
09-01-2026
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى
وزير الصناعة
جو عيسى الخوري
ما يتم تداوله عن حصول سجال مع رئيس الجمهورية
جوزاف عون
على طاولة
مجلس الوزراء
حول "حصر السلاح"، مؤكداً أن هذه الرواية "غير صحيحة إطلاقاً".
وذكّر في حديث لـ"الجديد" أن "القوات" كانت من أقوى الجيوش في المنطقة و"سلّمت سلاحها للدخول في الدولة".
وإذ ربط ملف الكهرباء بمناخات الاستقرار، نقل
عيسى الخوري
عن مستثمرين محتملين في قطاع الكهرباء قولهم: "لا استثمار قبل حصر السلاح".
