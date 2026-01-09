شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان

نفى ما يتم تداوله عن حصول سجال مع رئيس الجمهورية على طاولة حول "حصر السلاح"، مؤكداً أن هذه الرواية "غير صحيحة إطلاقاً".



وذكّر في حديث لـ"الجديد" أن "القوات" كانت من أقوى الجيوش في المنطقة و"سلّمت سلاحها للدخول في الدولة".



وإذ ربط ملف الكهرباء بمناخات الاستقرار، نقل عن مستثمرين محتملين في قطاع الكهرباء قولهم: "لا استثمار قبل حصر السلاح".

