تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
Lebanon 24
09-01-2026
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات "أم تي في" عن أنّ "
الأجهزة الأمنية
في
مطار بيروت
منعت إدخال 4 حقائب مع الوفد
الإيراني
المرافق لوزير خارجية
إيران
عباس عراقجي
وأعادتها إلى الطائرة".
