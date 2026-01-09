عبد الغني نبيه صندقلي مفقود.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:-عبد الغني صندقلي (مواليد عام 1972، لبناني)الذي غادر مكان عمله بتاريخ 7-1-2026، الكائن في محلة بربور قرب مدرسة الارشاد إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة على الرّقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.