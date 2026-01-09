ريما كرامي: مسؤولية النهوض بالتربية واجب جماعي

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي دار في ، حيث التقت مفتي الشيخ بكر الرفاعي، TD حضور أعضاء من ، والمجلس الإداري للأوقاف، وصندوق الزكاة.



وأكدت كرامي خلال اللقاء أن "زيارتها للمنطقة تأتي في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز التفاعل بين المدرسة الرسمية ومحيطها الاجتماعي"، مشددة على "ضرورة عدم عزل المدرسة الرسمية عن بيئتها، بل دعمها عبر التكاتف والتضامن، لا سيما في المرحلة التي يمر بها القطاع ".



وأشارت إلى أن "بناء المواطنين يبدأ من المدرسة، معتبرة أن الطلاب يعكسون طموحات المجتمع وتطلعاته، مؤكدة اهتمام الوزارة بالاطلاع على الحاجات والعمل قدر الإمكان على وضع آليات عادلة لتلبيتها وفق الأولويات، لافتة إلى أهمية الأنشطة المشتركة في المناطق".



وشددت كرامي على أن "مسؤولية النهوض بقطاع التربية لا تقع على عاتق الوزارة وحدها، بل هي مسؤولية المجتمع بكل مكوناته الروحية والسياسية والمدنية". (الوكالة الوطنية)

Advertisement