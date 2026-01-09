تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

ريما كرامي: مسؤولية النهوض بالتربية واجب جماعي

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:01
زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي دار الفتوى في بعلبك، حيث التقت مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، TD حضور أعضاء من المجلس الشرعي، والمجلس الإداري للأوقاف، وصندوق الزكاة.

وأكدت الوزيرة كرامي خلال اللقاء أن "زيارتها للمنطقة تأتي في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز التفاعل بين المدرسة الرسمية ومحيطها الاجتماعي"، مشددة على "ضرورة عدم عزل المدرسة الرسمية عن بيئتها، بل دعمها عبر التكاتف والتضامن، لا سيما في المرحلة التي يمر بها القطاع التربوي".

وأشارت إلى أن "بناء المواطنين يبدأ من المدرسة، معتبرة أن الطلاب يعكسون طموحات المجتمع وتطلعاته، مؤكدة اهتمام الوزارة بالاطلاع على الحاجات والعمل قدر الإمكان على وضع آليات عادلة لتلبيتها وفق الأولويات، لافتة إلى أهمية الأنشطة المشتركة في المناطق". 

وشددت كرامي على أن "مسؤولية النهوض بقطاع التربية لا تقع على عاتق الوزارة وحدها، بل هي مسؤولية المجتمع بكل مكوناته الروحية والسياسية والمدنية". (الوكالة الوطنية)
