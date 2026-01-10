تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة

Lebanon 24
10-01-2026 | 01:07
أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان المناطق اللبنانية شهدت أمس أمطارًا غزيرة إلى طوفانية رافقتها سحب ركامية وهطولات بردية ومطرية عنيفة، كما سجل نشاط ملحوظ على سرعة الرياح، خاصةً شمالًا، حيث تجاوزت بعض هباتها الـ90 كلم/س. وتساقطت الثلوج على الجبال العالية وتدنّت حتى 1200 متر، لكنها بقيت خفيفة وغير مؤثرة.


أضافت الصفحة: "تشهد الأجواء اليوم السبت بعض الانفراجات المشمسة، مع بقاء فرص لهطول أمطار متفرقة وغير شاملة خصوصًا عصرًا وفي ساعات المساء الأولى. على ان يستمر هذا الوضع حتى نهار الأحد."
وأشارت إلى ان المنطقة تدخل في استراحة قصيرة تمتد من الأحد حتى ظهر الإثنين، قبل أن يبدأ تأثير منخفض جوي قطبي المنشأ عالي الرطوبة.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة:
- الإثنين ظهرًا ومساءً: دخول تدريجي للأمطار واشتدادها، مع نشاط على سرعة الرياح.  
- من ظهر الإثنين حتى صباح الأربعاء: أمطار غزيرة إلى طوفانية في أغلب المناطق اللبنانية، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة
الثلوج:
- تبدأ على الجبال العالية، تتدنى إلى 1400 متر عصر الإثنين، ثم إلى 1000/1100 متر نهار الثلاثاء لتصل إلى ٨٠٠/٩٠٠ متر، وربما أقل فجر الأربعاء، ولكن الثلوج ستكون غير مؤثرة في تلك الارتفاعات المنخفضة.
 
