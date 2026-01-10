تحذيرات اسرائيلية للبنان… وحزب الله يلتزم الصّمت!

أفادت مصادر مطّلعة بأن تحذيرات وصلت إلى تفيد بأن الجيش الاسرائيلي قد يتجه إلى شنّ هجوم واسع النطاق على كامل الأراضي في حال تطوّر المشهد الإقليمي نحو مواجهة كبرى، على أن يشمل هذا السيناريو استهداف البنى التحتية الحيوية ومطار .وبحسب المصادر نفسها، فإن الدولة اللبنانية نقلت مضمون هذه التحذيرات إلى " "، من دون أن يصدر عنه موقف حاسم أو ردّ واضح حيالها حتى الآن، في إطار مقاربة تهدف إلى إبقاء هامش القرار مفتوحاً وعدم حسم الخيارات قبل اتضاح مسار التصعيد الإقليمي.