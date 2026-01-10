عضوان يعتذران عن اكمال المهمة: الهيئة لا تعمل

لفت مصدر إداري إلى أن عضوين على الأقل من هيئة ناظمة شُكّلت قبل أشهر قليلة اعتذرا عن متابعة مهامهما في هذه الهيئة، وذلك لعدة أسباب، منها عدم وجود أي إنتاجية أو عمل حالياً لهذه الهيئة. ثانياً، والأهم، العروض التي أُعطيت لهؤلاء من شركات خاصة أجنبية برواتب تتخطى الـ15 ألف دولار، مما يجعلهم يفضلون جني الأموال على البقاء في هيئة لا عمل لها أبداً حتى الساعة، ولم تجتمع رسمياً بعد، حتى إن قطاعها مدمّر بالكامل".







