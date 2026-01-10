تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تصريح برّي يفتح باب التأويلات!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-01-2026
|
01:45
فسّرت أوساط سياسية متابعة تصريح
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الذي قال فيه: "اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال"، على أنه يعكس توجّهاً نحو تغيير في عقيدة السلاح، يقوم على إسقاط الصفة الهجومية عنه وحصر دوره في الإطار الدفاعي، معتبرة أن القتال لم يعد خياراً مطروحاً ولا هدفاً بحدّ ذاته.
في المقابل أكدت مصادر مطّلعة "أن هذا التفسير يحمّل التصريح أكثر مما يحتمل"، موضحة" أن كلام
بري لا
يطرح مسألة عقيدة السلاح أو إعادة تعريف وظيفته، بل يركّز على موقف سياسي وأخلاقي يؤكد أن الحرب ليست خياراً مفضّلاً ولا غاية بحدّ ذاتها، مع التشديد على أن القتال يبقى احتمالاً قائماً في حال فُرضت المواجهة وسقطت كل البدائل الأخرى".
المصدر:
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
