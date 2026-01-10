تصريح برّي يفتح باب التأويلات!

فسّرت أوساط سياسية متابعة تصريح الذي قال فيه: "اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال"، على أنه يعكس توجّهاً نحو تغيير في عقيدة السلاح، يقوم على إسقاط الصفة الهجومية عنه وحصر دوره في الإطار الدفاعي، معتبرة أن القتال لم يعد خياراً مطروحاً ولا هدفاً بحدّ ذاته.في المقابل أكدت مصادر مطّلعة "أن هذا التفسير يحمّل التصريح أكثر مما يحتمل"، موضحة" أن كلام يطرح مسألة عقيدة السلاح أو إعادة تعريف وظيفته، بل يركّز على موقف سياسي وأخلاقي يؤكد أن الحرب ليست خياراً مفضّلاً ولا غاية بحدّ ذاتها، مع التشديد على أن القتال يبقى احتمالاً قائماً في حال فُرضت المواجهة وسقطت كل البدائل الأخرى".