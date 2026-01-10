قبيسي: التشكيك بالجيش والمقاومة لا يخدم لبنان

أحيت حركة "أمل" وأهالي بلدة يحمر الشقيف ذكرى أسبوع الزميل علي حسين داوود، باحتفال تأبيني أُقيم في النادي الحسيني لبلدة يحمر الشقيف ، في حضور مدير مكتب في المصيلح النائب هاني قبيسي، عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل حمدان، ممثل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص مسؤول مكتب "الوكالة " في النبطية سامر وهبي ، شخصيات وحشد من ابناء البلدة والجوار .



بعد اي من الذكر الحكيم، وكلمة تعريف من الزميل علي عطوي ، ألقى إمام بلدة يحمر الشقيف الشيخ نزار سعيد كلمة قال فيها ان "يحمر والجنوب خسرا وجها اعلاميا حمل هموم الناس عبر الاعلام وكشف عدوانية الاحتلال بتغطياته الجريئة ، رحل باكرا عنا وان كان اثره سيبقى حيا فينا ، نفتقده اخا عزيزا" .



والقى قبيسي كلمة الحركة، استهلها بتقديم واجب التعزية باسم وقيادة الحركة ب"الصديق والاخ المرحوم علي داود"، مؤكدًا التمسك بثقافة الإمام السيد موسى الصدر، والدعوة إلى أن يكون الوطن بأكمله على هذا النهج، بما يتيح الدفاع عن وسيادته وحدوده.



وشدد على أن ما يتعرض له لبنان من اعتداءات إسرائيلية متواصلة يشكل خرقًا فاضحًا لكل القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، لافتًا إلى أن تواصل انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية، في محاولة لتكرّيس وقائع ميدانية عبر استمرار احتلالها للنقاط الخمس وعرقلة عمل .



وأكد رفض أي مواقف داخلية تشكك بدور الدولة و الجيش الوطني، معتبرًا أن بعض الشعارات والمواقف الصادرة عن البعض لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تصب في مصلحة من يتربص شرًا بلبنان، في وقت يتعرض فيه البلد لعدوان اسرائيلي يومي.



وأشار إلى أن الجيش قدّم عرضًا واضحًا ومفصلًا في حول دوره الوطني خصوصًا في الجنوب، والمخاطر التي يمثلها الاحتلال ، مؤكدًا أن الجيش، رغم كل التحديات والاعتداءات ، يواصل أداء دوره الرائد في حفظ الاستقرار ومحاولة ضبط الواقع الميداني ومنع التصعيد.



واشار قبيسي الى ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب أعلى درجات الوحدة الوطنية، وأن المطلوب اليوم موقف وطني موحد يجمع الأحزاب والتيارات السياسية خلف الدولة والجيش والمقاومة، داعيًا أصحاب المواقف المشبوهة إلى مراجعة حساباتهم مشيرا الى ان وحدة اللبنانيين وحدها الكفيلة بالدفاع عن الأرض، وتعزيز الصمود، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

