تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان تحت فرض الشروط وانتظار الانفجار الإقليمي

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
10-01-2026 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1466393-639036326875195648.jpg
Doc-P-1466393-639036326875195648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتقدّم المشهد اللبناني خطوة إضافية نحو حافة مفتوحة على كل السيناريوهات، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية شمال الليطاني وفي البقاع، ضمن مسار تصعيدي يعكس انتقال المواجهة من الضغط المتدرّج إلى اختبار الوقائع السياسية والعسكرية في آن واحد. وبحسب مصادر عسكرية مطّلعة، فإنّ ما يجري يتجاوز كونه رسائل نارية محدودة، إذ يحمل في طيّاته محاولة إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة، عنوانها تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما تعتبره "تل أبيب" تهديداً مباشراً لأمنها، تمهيداً لتوسيع بنك الأهداف وربط الساحة اللبنانية مباشرة بالتوازنات الإقليمية المتحرّكة.

وفي هذا السياق، لا يتحرّك التصعيد الإسرائيلي على مستوى واحد، بل يتوزّع على أكثر من مسار متوازٍ، إذ يجري عسكرياً استهداف مواقع قيل إنها مرتبطة بتصنيع وتخزين الأسلحة والقدرات اللوجستية التابعة لـ"حزب الله"، ضمن سياسة استنزاف طويلة الأمد تهدف إلى إبقاء الجبهة مشتعلة تحت سقف محسوب، فيما تترافق هذه الضربات سياسياً مع حملة ضغط مركّزة على الدولة اللبنانية، عبر تسريبات وتحذيرات تتحدّث عن سيناريو اجتياح واسع يشمل البنى التحتية الحيوية ومطار بيروت، في حال انزلاق المنطقة إلى مواجهة إيرانية - إسرائيلية مباشرة ودخول "حزب الله" على خط الاشتباك، وهو ربطٌ متعمّد يعكس مسعى إسرائيلياً لنقل ثقل القرار من الميدان إلى السياسة ووضع بيروت أمام معادلة قاسية تتجاوز قدرتها الفعلية على التحكم بمسار الأحداث.

ويُضاف إلى هذا المسار تداخل مجموعة عوامل تفسّر توقيت التصعيد وحدّته، إذ جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت بما حملته من إشارات دعمٍ للمقاومة مقرونة بتأكيد دور الدولة لتشكّل عنصر إرباك سياسي في لحظة إقليمية حسّاسة، بما يعكس محاولة إيرانية لإدارة التوازن بين الالتزامات الإقليمية والضغوط القائمة، من دون أن يغيّر ذلك في حسابات "تل أبيب" أو يحدّ من اندفاعها التصعيدي. وعلى الخط نفسه، أتى تقرير الجيش حول بسط السيطرة جنوب الليطاني ليُقابل برد إسرائيلي متشدّد رفع سقف المطالب إلى حدّ نزع سلاح "الحزب" بالكامل، في مسار يهدف عملياً إلى تحميل الدولة مسؤولية ما يجري وتوسيع دائرة الاستهداف السياسي تمهيداً لتبرير أي تصعيد مقبل.

يضاف إلى ذلك موقف رئيس الحكومة نواف سلام حول الشروع في إعمار الجنوب، الذي قوبل ضمنياً برفض إسرائيلي قاطع لأي مسار إعادة إعمار طالما بقي سلاح المقاومة حاضراً. من هنا يتضح أن المعركة لم تعد محصورة بالميدان، بل امتدّت إلى الاقتصاد وإعادة البناء، في محاولة لإبقاء الجنوب رهينة الضغط العسكري والسياسي، ومنع تثبيت أي معادلة استقرار يمكن أن تُترجم مكاسب داخلية للبنان.

إقليمياً، تتقاطع هذه التطورات مع مشهد أوسع عنوانه تردّد إيران في حسم خيارات المواجهة، وهو تردّد تقرأه "تل أبيب" كعامل يسمح لحكومة نتنياهو بمواصلة الحرب وتوسيعها، مستندة إلى غطاء أميركي غير معارض في ظلّ إدارة ترى في التصعيد أداة ضغط إضافية ضمن صراع النفوذ الإقليمي، وسط معلومات عن فتح الملاجئ ونشر الغرف المحصّنة في "تل أبيب" وشمال فلسطين المحتلة في مؤشر على استعداد لمرحلة أطول وأكثر قسوة، حتى وإن بقيت الحرب الشاملة مؤجّلة بانتظار تطوّر إقليمي كبير يغيّر قواعد اللعبة.

في المحصّلة، فإنّ الخطاب الذي يطمئن اللبنانيين بأن الأمور تحت السيطرة يفتقر إلى قراءة واقعية لمسار التصعيد القائم، فكلّ ما يجري اليوم يحمل سمات حرب مفتوحة بأشكال مختلفة، عسكرية وسياسية واقتصادية، تُدار على نار هادئة بانتظار لحظة الانفجار الإقليمي. وبين تردّد ايران، واندفاع حكومة الاحتلال، وصمت دولي مريب، يبقى لبنان ساحة اختبار قاسية، حيث يُراد فرض وقائع جديدة بالقوة، فيما الزمن وحده سيكشف إن كانت المنطقة متّجهة نحو تسوية كبرى أم نحو مواجهة أوسع تتجاوز كل الخطوط السابقة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويتجولون في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص من بينهم ضابطا شرطة من جراء انفجار في موسكو اليوم (أسوشييتد برس)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-10
Lebanon24
05:05 | 2026-01-10
Lebanon24
04:54 | 2026-01-10
Lebanon24
04:52 | 2026-01-10
Lebanon24
04:39 | 2026-01-10
Lebanon24
04:36 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24