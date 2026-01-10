مرجع كنسي: لا اعتراض على حفل الكاهن البرتغالي

لفت مصدر كنسي إلى أنّه على علم واطّلاع كامل بفعاليات الحفل الديني الموسيقي الذي سيُقام عند الواجهة البحرية لبيروت، والذي يُحتفل به ويُحييه Padre Guilherme، المعروف بـ"الكاهن الـDJ"".

وأكّد المصدر أنّ الكنيسة مُدركة على الدوام لأي نشاط له طابع ديني، وليست غافلة عن أي خطوة، ومن هذا المنطلق ليس لديها أي إشكالية، أو خوف، أو ريبة من هذا العمل الذي يُسبّح الله عبر الترانيم والموسيقى، ويُحفّز الشباب على هذا النوع من الصلاة وتمجيد الآب السماوي والقديسين، ف"مَنْ رتّل صلّى مرتين".

ولفت المصدر الكنسي إلى أنّ على المؤمن أن يُبدي رأيه، ولكن عليه أن يثق بكنيسته ورعيته التي هي المرشد الأوّل والأخير في الأمور والكنسية.

كما لفت المصدر إلى أنّ الحفل قائم في موعده، وليس هناك أي إشكالية من الناحية الدينية أبداً.







