قبيل جلسة المجلس الشرعي الاسلامي.. المفتي دريان التقى سلام

استقبل مفتي الجمهورية رئيس الحكومة وعقد معه خلوة جرى فيها بحث الأمور على الساحتين المحلية والدولية.

هذا ويشارك سلام في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة المفتي دريان، للبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية.