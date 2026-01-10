تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قبيل جلسة المجلس الشرعي الاسلامي.. المفتي دريان التقى سلام
Lebanon 24
10-01-2026
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد
اللطيف
دريان
رئيس الحكومة
نواف سلام
في دار
الفتوى
وعقد معه خلوة جرى فيها بحث الأمور على الساحتين المحلية والدولية.
هذا ويشارك سلام في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة المفتي دريان، للبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية.
Advertisement
جمهورية
