ريفي: أداء وزير الخارجية يعيد للبنان هيبته الدولية

حيا النائب يوسف رجّي على مواقفه "السيادية الشجاعة التي تعكس تطلعات اللبنانيين الأحرار".



وقال في بيان: "للمرة الأولى، نشعر أن تعود لبنانية بامتياز، تُعبّر عن مصلحة الوطن بعيداً عن الإملاءات. إن هذا الأداء يعيد للبنان هيبته الدولية، ويؤكد تمسكنا بالشرعية والقرارات الدولية كسبيلٍ وحيد لاستعادة الدولة قرارها الحر وحماية كياننا من سياسة المحاور".

