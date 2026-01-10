تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
ريفي: أداء وزير الخارجية يعيد للبنان هيبته الدولية
Lebanon 24
10-01-2026
|
03:06
حيا النائب
اللواء أشرف ريفي
وزير الخارجية
يوسف رجّي على مواقفه "السيادية الشجاعة التي تعكس تطلعات اللبنانيين الأحرار".
وقال في بيان: "للمرة الأولى، نشعر أن
وزارة الخارجية
تعود لبنانية بامتياز، تُعبّر عن مصلحة الوطن
العليا
بعيداً عن الإملاءات. إن هذا الأداء يعيد للبنان هيبته الدولية، ويؤكد تمسكنا بالشرعية والقرارات الدولية كسبيلٍ وحيد لاستعادة الدولة قرارها الحر وحماية كياننا من سياسة المحاور".
