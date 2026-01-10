تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء

Lebanon 24
10-01-2026 | 03:40
 رحبت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بتعيين مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، عقب صدور المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 كانون الثاني 2026.

وإذ تقدّمت بالتهنئة من رئيس الهيئة الدكتور إيلي ناجي عوض، ومن جميع الأعضاء، كما من ممثّلة النقابة في الهيئة ماري جوزيه شليطا، أملت أن تباشر الهيئة مهامها في أسرع وقت، بما يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ وفقًا للأطر القانونية والمعايير المعتمدة.

وأكدت النقابة استعدادها الكامل للتعاون، ومدّ يد الشراكة الإيجابية مع الهيئة، على أمل أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالرقابة والتطبيق، وأن تعمل وفق الأصول، بما يساهم في استكمال الحلقة الغذائية المتكاملة من المصدر إلى المستهلك.

وفي الختام، تمنّت للهيئة والاعضاء التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه مصلحة السلامة الغذائية والصحة العامة في لبنان.
