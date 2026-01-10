نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء

رحبت والمقاهي والملاهي والباتيسري في بتعيين لسلامة الغذاء، عقب صدور بتاريخ 8 كانون الثاني 2026.



وإذ تقدّمت بالتهنئة من رئيس الهيئة ناجي عوض، ومن جميع الأعضاء، كما من ممثّلة النقابة في الهيئة ، أملت أن تباشر الهيئة مهامها في أسرع وقت، بما يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ وفقًا للأطر القانونية والمعايير المعتمدة.



وأكدت النقابة استعدادها الكامل للتعاون، ومدّ يد الشراكة الإيجابية مع الهيئة، أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالرقابة والتطبيق، وأن تعمل وفق الأصول، بما يساهم في استكمال الحلقة الغذائية المتكاملة من المصدر إلى المستهلك.



وفي الختام، تمنّت للهيئة والاعضاء التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه مصلحة السلامة الغذائية والصحة العامة في لبنان.

