فرنجية: ندعو رئيس الجمهورية لإطلاق حوار وطني جدي وعميق

قال النائب طوني فرنجيه في خلال رعايته عشاء مكتب الشباب والطلاب في المردة:أن تكون سيادياً لا يعني الذهاب إلى للتحريض على الجيش أو .أن تكون سيادياً، يعني أن تكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية وتقرّر رغم كلّ الضغوط والإغراءات، دعم آنذاك من دون قيد أو شرط، من أجل مصلحة .هكذا تكون السيادة وهكذا نحن "المرده" . لا ننتظر التعليمات من أحد.شبابنا، اتهموكم بالمنظومة وهتفوا بشعارات السيادة. طلعت سيادتهم، سيادة "أبو عمر".فرنجيه، وفي عشاءٍ لمكتب الشباب والطلاب في "تيار المرده" تحت عنوان "أنتم السيادة"، حضره عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، قيادات في "المرده" بالاضافة إلى فعاليات بلدية ، تربوية ، أمنية ، إعلامية وفنية، وقدّمته الإعلامية ليال جبرايل، أكّد أن "السنوات الأخيرة، لم تكن محطات تراجع بل مساحة مواجهة ونضوج وتعلّم.اخترنا أن نكون في قلب الواقع، نواجه ونمضي إلى الامام بمسؤولية وبعمل جدي، مبني على المبادرة وبعيد عن الشعارات وردود الفعل".وتابع: "قيمنا ثابتة ورِثناها من يوسف بك كرم وحميد فرنجيه وسليمان فرنجيه:نُقدّم مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، من دون أن نسكت عن الحق ومن دون تجاهل قتل النساء والأطفال ومن دون تبرير الظلم، كائناً من ما كان الظالم".ووجه فرنجيه رسالة للأحزاب قائلاً:"كما سبق ودعا رئيس المرده : بدنا نغيّر الـ SOFTWARESOFTWARE الالغاء وعدم الاعتراف بالآخر ما بقى يمشي اليوم.بدنا SOFTWARE لبنان أولاً. بدنا SOFTWARE وطني دائماً على حق".وتابع "دعوتنا لفخامة الرئيس، الذي لدينا ملء الثقة به لإعادة بناء هيبة الدولة.دعوتنا لإطلاق حوار وطني جدي وعميق، يؤسس لموقف وطنيّ جامع، لا إلى انقسامات جديدة، يدفع ثمنها لبنان وشباب.اللبنانيون يريدون الدولة الواحدة القوية، القادرة على تطبيق القانون وحمايتهم على طول الـ 10452 كلم²وهذا يتطلب عهداً قوياً.ويتطلب أن نكون إلى جانب العهد ونمنحه الزخم المطلوب.كما يتطلّب الإعتراف بأن المستقلين الحقيقيين ليسوا أصواتاً ضائعة بل قيمة مضافة وركيزة أساسية لأي مشروع إنقاذي.وفي ما يتعلق بـ "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، قال: عدم إدخال تعديلات على هذا القانون يعني عدم إقراره، وهذا ما يريده البعض، غير آبهين بأموال المودعين، بكل القطاعات المنتجة، وبالإقتصاد الوطني والشركات الناشئة، والمستثمرين وقروض الإسكان وقروض الطلاب والقطاع المصرفي".وختم متوجهاً إلى الشباب:"شبابنا، أنتم الجيل الأول الذي يتسلّم قيادة البلد بعد الحربتمسّكوا بروح الانفتاح.قولوا الحق وحافظوا على مصالح لبنان.وقفوا دائما بوجه كلّ أنواع التطرّف والانعزال وحاسبوا من يستثمر بالكراهية ويدفع إلى التفرقة بيننا كلبنانيين.حاسبوا من يزرع فينا الخوف من الآخر، من شريكنا في الوطن".فنبقى موحدين برؤية واحدة، ومتفهمين لمخاوف بعضنا فتتفوّق عقولنا على كلّ اختلافاتنا.أنتم المردهأنتم السيادةأنتم كرامة لبنان ومستقبله".