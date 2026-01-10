تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"إلى ابني الحبيب".. السيدة فيروز تودع اليوم للمرة الأخيرة نجلها "هلي"

Lebanon 24
10-01-2026 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1466465-639036414970749274.webp
Doc-P-1466465-639036414970749274.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توّدع السيدة فيروز بعد ظهر اليوم السبت نجلها هلي للمرة الأخيرة، حيث تُقام الصلاة على راحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (بكفيا). 

ووصل جثمان الفقيد الى الكنيسة، حيث بدأ توافد المعزين. 

وأشارت "الجديد" إلى ان نائب رئيس المجلس النيابي  الياس بو صعب سيصطحب السيدة فيروز الى الكنيسة كما حصل في جنازة الفنان زياد الرحباني. 

كما أفادت "الجديد" عن إمكانية حضور رئيس الجمهورية جوزاف عون وعقيلته مراسم الدفن. 
 
وأهدت السيدة فيروز ابنها هلي باقة ورد بيضاء في يوم وداعه الأخير كتب عليها إلى "ابني الحبيب". 
 
 
 
 
وتوفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للفنانة فيروز والفنان الراحل عاصي الرحباني، عن عمر يناهز 67 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع إعاقات ذهنية وحركية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيّدة فيروز غادرت كنيسة رقاد السيّدة في بكفيا بعد انتهاء جنازة إبنها هلي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة فيروز تدخل الآن إلى الكنيسة لبدء الصلاة لراحة نفس ابنها هلي الرحباني
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... السيّدة فيروز تبكي إبنها هلي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة للسيّدة فيروز من عزاء إبنها هلي... شاهدوها
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

السيدة فيروز

الياس بو صعب

جوزاف عون

نائب رئيس

الياس بو

الجمهوري

جمهورية

الكنيست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:12 | 2026-01-10
Lebanon24
09:11 | 2026-01-10
Lebanon24
09:10 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24