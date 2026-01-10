"إلى ابني الحبيب".. السيدة فيروز تودع اليوم للمرة الأخيرة نجلها "هلي"

توّدع بعد ظهر اليوم السبت نجلها هلي للمرة الأخيرة، حيث تُقام الصلاة على راحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد الظهر في رقاد السيدة - المحيدثة (بكفيا).



ووصل جثمان الفقيد الى الكنيسة، حيث بدأ توافد المعزين.



وأشارت "الجديد" إلى ان المجلس النيابي سيصطحب السيدة فيروز الى الكنيسة كما حصل في جنازة الفنان زياد الرحباني.



كما أفادت "الجديد" عن إمكانية حضور رئيس الجمهورية وعقيلته مراسم الدفن.



وأهدت السيدة فيروز ابنها هلي باقة ورد بيضاء في يوم وداعه الأخير كتب عليها إلى "ابني الحبيب".

وتوفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للفنانة فيروز والفنان الراحل الرحباني، عن عمر يناهز 67 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع إعاقات ذهنية وحركية.