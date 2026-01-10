تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بعمليّة دقيقة... أمن الدولة يلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين

Lebanon 24
10-01-2026 | 04:36
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه ومتابعةً للجهود الأمنية الحثيثة في مكافحة جرائم السلب بقوّة السلاح وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت مديرية بيروت الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، بمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، من توقيف المدعو (ب. ف.) في بيروت، لإقدامه على تنفيذ عمليات سلب تحت تهديد السلاح في عدد من المناطق، وجرى ضبط المسدّس المستخدم في تنفيذ عمليات السلب.

وخلال التحقيق، تبيّن وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه بجرم السرقة وإحراق منازل والتهديد.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
