بعمليّة دقيقة... أمن الدولة يلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين

أعلنت أنه ومتابعةً للجهود الأمنية الحثيثة في مكافحة جرائم السلب بقوّة السلاح وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت – قسم الاستعلام والتحقيق، بمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، من توقيف المدعو (ب. ف.) في ، لإقدامه على تنفيذ عمليات سلب في عدد من المناطق، وجرى ضبط المسدّس المستخدم في تنفيذ عمليات السلب.



وخلال التحقيق، تبيّن وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه بجرم السرقة وإحراق منازل والتهديد.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.



