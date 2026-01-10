قائد الجيش يشكر لكل من واساه بوفاة والدة زوجته

أعرب العماد وعقيلته جانيت هيكل عن شكرهما لكل من واساهما بوفاة والدتها، حضورًا أو اتصالًا، خصوصا الرؤساء الحاليين والسابقين، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والدبلوماسيين، ورؤساء الأحزاب، وقادة والإدارية، ورؤساء والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، والأسلاك العسكرية والأمنية، والوفود الشعبية، والأقارب والأصدقاء.

