بالفيديو... السيّدة فيروز تتقبل التعازي في بكفيا بابنها هلي

تتقبّل السيّدة وإبنتها ريما وعائلة ، التعازي بوفاة هلي الرحباني، في السيّدة - المحيدثة في .

لحظة وصول السيّدة فيروز إلى كنيسة رقاد السيّدة - المحيدثة في بكفيا لتقبل التعازي بابنها هلي pic.twitter.com/nIsbEQkv2D — 24 (@Lebanon24) January 10, 2026

وبدأ المعزون يتوافدون إلى ، لتقديم واجب العزاء بهلي الرحباني.

وقدّم العديد من الفنانين والإعلاميين والسياسيين والسفراء واجب العزاء للسيّدة فيروز.



ووصلت اللبنانيّة الأولى إلى كنيسة رقد السيّدة، حيث قدّمت واجب العزاء للسيّدة فيروز.

وكان نعش هلي وصل إلى الكنيسة، حيث ستُقام مراسم التشييع عند الساعة الثالثة ظهر اليوم.