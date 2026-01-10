تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عبدالله: الاعتداءات الإسرائيلية تكشف محاولات لتهميش دور الجيش

Lebanon 24
10-01-2026 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1466504-639036466233247757.png
Doc-P-1466504-639036466233247757.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوسيع رقعتها في الجنوب اللبناني، إنما يكشف مجدداً تعنّت العدو الدائم وإصراره الممنهج على خرق السيادة الوطنية اللبنانية، في استخفاف واضح بكل القوانين والمواثيق الدولية".

وشدد خلال استقباله النائب علي خريس والمسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في جبل عامل علي اسماعيل ووفودا في دار الإفتاء الجعفري في صور، على أن "هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولات مكشوفة لتهميش دور الجيش اللبناني، ولا سيما بعد إعلانه انتهاء أعماله الاحترازية في منطقة جنوب الليطاني، وعلى أن الجيش سيبقى ركناً أساسياً في حفظ الأمن والاستقرار وصون الوحدة الوطنية".

ودعا إلى "وعيٍ كامل ومسؤول لما يجري من أحداث في المنطقة"، محذرا من "مشاريع الهيمنة والغطرسة العالمية التي لا تزال تعبث بمصائر الشعوب وتسعى إلى فرض وقائع سياسية وأمنية تخدم مصالحها على حساب استقرار الدول".

وتطرّق إلى مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر، معتبراً أنها "شكّلت ولا تزال الأساس المتين في بناء العلاقات الوطنية ومعالجة الأزمات اللبنانية، ورسمت الطريق الواقعي للخروج من أزمات لبنان والمنطقة عبر الحوار، والانفتاح، وتعزيز منطق الدولة".

واستحضر فكر العلامة الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، مشيراً إلى أن "أفكاره كانت على الدوام منسجمة مع مدرسة الإمام الصدر، سواء في مقاربته للحياة السياسية اللبنانية، أو في رؤيته العلمية والوطنية الجامعة، التي شددت على الشراكة والعيش المشترك وحماية الكيان اللبناني".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء الأحزاب يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويحذّر من جرّ الجيش إلى صدام
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا عشرات المواقع التابعة لحزب الله وأحبطنا محاولات لجمع معلومات استخباراتية عن قواتنا
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولات لترميم بنى تحتية تابعة لحزب الله في عيترون جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرّة.. الملكة كاميلا تكشف: تعرّضت لمُحاولة إعتداء جنسيّ
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

الجيش اللبناني

الشيخ محمد

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

علي اس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:12 | 2026-01-10
Lebanon24
09:11 | 2026-01-10
Lebanon24
09:10 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24