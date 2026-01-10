صورة للسيّدة فيروز من عزاء إبنها هلي... شاهدوها

حصل " " على صورة للسيّدة ، من صالون السيّدة - المحيدثة في .

ولا تزال السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة إبنها هلي، وقد توافد إلى المعزون من أهل الفنّ والسياسية والإعلام والعديد من مُحبي الفنانة الكبيرة، لتقديم العزاء لها ولعائلة .