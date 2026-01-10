تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات... هل وقعتم ضحيّته؟

Lebanon 24
10-01-2026 | 07:43
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف:

ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
المطلوب للقضاء بجرائم فرض خوّات وإطلاق نار.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
تعميم صورة موقوفَين بجرم ترويج عملة مزيّفة.. هل من وقع ضحية أعمالهما؟
المديرية العامة لأمن الدولة عممت صورة موقوف بجرم النصب والإحتيال
القبض على أحد أبرز "فارضي الخوّات" في الغبيري
