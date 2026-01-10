تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات... هل وقعتم ضحيّته؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة الموقوف:



ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)

المطلوب للقضاء بجرائم فرض خوّات وإطلاق نار.



لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

