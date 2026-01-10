تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات... هل وقعتم ضحيّته؟
Lebanon 24
10-01-2026
|
07:43
photos
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ، صورة الموقوف:
ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
المطلوب للقضاء بجرائم فرض خوّات وإطلاق نار.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الاتّصال بفصيلة
الغبيري
في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
تابع
