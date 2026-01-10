وزارة "الشؤون الاجتماعية" تدعو وسائل الإعلام إلى مواكبة انتخابات الهيئة الوطنية للمعوّقين

تدعو إلى مواكبة انتخابات لشؤون المعوّقين، التي تُجرى 11 كانون الثاني 2026، من الساعة 7:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، في مختلف مراكز الاقتراع المعتمدة على الأراضي .



وفي هذا الإطار، ستقوم معالي وزيرة بجولة ميدانية للاطلاع على سير العملية ، وفق البرنامج التالي:

• الساعة 11:30 قبل الظهر: زيارة مركز تعنايل لمتابعة مجريات الانتخابات ميدانيًا.

• الساعة 5:30 بعد الظهر: التواجد في مركز الحدث لإقفال صناديق الاقتراع ومواكبة ختام العملية الانتخابية.



كما يمكن لوسائل الإعلام مواكبة العملية الانتخابية طوال النهار في جميع مراكز الاقتراع المعتمدة، وهي:

، تعنايل، – جسر الواطي، الحدث، بعقلين، ، ، والغازية، وذلك لتغطية مجريات الانتخابات والاطلاع على آليات الاقتراع وسيرها.



إن مشاركة وسائل الإعلام في تغطية هذا الاستحقاق تشكّل عنصرًا أساسيًا في دعم الشفافية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.

