لبنان

وزارة "الشؤون الاجتماعية" تدعو وسائل الإعلام إلى مواكبة انتخابات الهيئة الوطنية للمعوّقين

Lebanon 24
10-01-2026 | 08:06
تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية وسائل الإعلام إلى مواكبة انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين، التي تُجرى يوم الأحد 11 كانون الثاني 2026، من الساعة 7:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، في مختلف مراكز الاقتراع المعتمدة على الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الإطار، ستقوم معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بجولة ميدانية للاطلاع على سير العملية الانتخابية، وفق البرنامج التالي:
• الساعة 11:30 قبل الظهر: زيارة مركز تعنايل لمتابعة مجريات الانتخابات ميدانيًا.
• الساعة 5:30 بعد الظهر: التواجد في مركز الحدث لإقفال صناديق الاقتراع ومواكبة ختام العملية الانتخابية.

كما يمكن لوسائل الإعلام مواكبة العملية الانتخابية طوال النهار في جميع مراكز الاقتراع المعتمدة، وهي:
بعلبك، تعنايل، بيروت – جسر الواطي، الحدث، بعقلين، حلبا، طرابلس، والغازية، وذلك لتغطية مجريات الانتخابات والاطلاع على آليات الاقتراع وسيرها.

إن مشاركة وسائل الإعلام في تغطية هذا الاستحقاق تشكّل عنصرًا أساسيًا في دعم الشفافية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

الهيئة الوطنية

وسائل الإعلام

وزارة الشؤون

الانتخابية

يوم الأحد

اللبنانية

