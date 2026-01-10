تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزارة "الشؤون الاجتماعية" تدعو وسائل الإعلام إلى مواكبة انتخابات الهيئة الوطنية للمعوّقين
Lebanon 24
10-01-2026
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدعو
وزارة الشؤون الاجتماعية
وسائل الإعلام
إلى مواكبة انتخابات
الهيئة الوطنية
لشؤون المعوّقين، التي تُجرى
يوم الأحد
11 كانون الثاني 2026، من الساعة 7:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، في مختلف مراكز الاقتراع المعتمدة على الأراضي
اللبنانية
.
وفي هذا الإطار، ستقوم معالي وزيرة
الشؤون الاجتماعية
بجولة ميدانية للاطلاع على سير العملية
الانتخابية
، وفق البرنامج التالي:
• الساعة 11:30 قبل الظهر: زيارة مركز تعنايل لمتابعة مجريات الانتخابات ميدانيًا.
• الساعة 5:30 بعد الظهر: التواجد في مركز الحدث لإقفال صناديق الاقتراع ومواكبة ختام العملية الانتخابية.
كما يمكن لوسائل الإعلام مواكبة العملية الانتخابية طوال النهار في جميع مراكز الاقتراع المعتمدة، وهي:
بعلبك
، تعنايل،
بيروت
– جسر الواطي، الحدث، بعقلين،
حلبا
،
طرابلس
، والغازية، وذلك لتغطية مجريات الانتخابات والاطلاع على آليات الاقتراع وسيرها.
إن مشاركة وسائل الإعلام في تغطية هذا الاستحقاق تشكّل عنصرًا أساسيًا في دعم الشفافية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة وطنية للتطوع
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة وطنية للتطوع
10/01/2026 17:08:57
10/01/2026 17:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
10/01/2026 17:08:57
10/01/2026 17:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواكبة الحجر الصحي البيطري... وزارة الزراعة تدعو الإعلام إلى مرفأ بيروت
Lebanon 24
لمواكبة الحجر الصحي البيطري... وزارة الزراعة تدعو الإعلام إلى مرفأ بيروت
10/01/2026 17:08:57
10/01/2026 17:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد أعلنت تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية
Lebanon 24
السيّد أعلنت تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية
10/01/2026 17:08:57
10/01/2026 17:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
الهيئة الوطنية
وسائل الإعلام
وزارة الشؤون
الانتخابية
يوم الأحد
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومات لا تُسمع عادة… خمس حقائق أساسية عن حقوقك تعرف عليها
Lebanon 24
معلومات لا تُسمع عادة… خمس حقائق أساسية عن حقوقك تعرف عليها
09:30 | 2026-01-10
10/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتاب من بلدية كفرا لوزيرة التربية
Lebanon 24
كتاب من بلدية كفرا لوزيرة التربية
09:25 | 2026-01-10
10/01/2026 09:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سلاح "حزب الله"... هذا ما تُريده أميركا من لبنان
Lebanon 24
بشأن سلاح "حزب الله"... هذا ما تُريده أميركا من لبنان
09:25 | 2026-01-10
10/01/2026 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص زار السيّدة فيروز معزّياً: في صمتك نتعلّم الصبر
Lebanon 24
مرقص زار السيّدة فيروز معزّياً: في صمتك نتعلّم الصبر
09:12 | 2026-01-10
10/01/2026 09:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
09:11 | 2026-01-10
10/01/2026 09:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
13:10 | 2026-01-09
09/01/2026 01:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2026-01-10
معلومات لا تُسمع عادة… خمس حقائق أساسية عن حقوقك تعرف عليها
09:25 | 2026-01-10
كتاب من بلدية كفرا لوزيرة التربية
09:25 | 2026-01-10
بشأن سلاح "حزب الله"... هذا ما تُريده أميركا من لبنان
09:12 | 2026-01-10
مرقص زار السيّدة فيروز معزّياً: في صمتك نتعلّم الصبر
09:11 | 2026-01-10
"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
09:10 | 2026-01-10
اجتماع أهالي وادي قنوبين والوكيل البطريركي: تأكيد العلاقة الطيبة واستثناء الوادي من التدابير التنظيمية
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
10/01/2026 17:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
10/01/2026 17:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 17:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24