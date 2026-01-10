نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله

غيب الموت النائب السابق مسعود .



يصلى على جثمانه في منزله في ، ظهر الاثنين المقبل 12 الحالي، ويوارى الثرى في بلدته عرسال في مدفنه الخاص سرج / منافع حسین مسعود.



تقبل التعازي في عرسال قبل الدفن وبعده أيام الإثنين والثلاثاء والاربعاء 12 و13 و14 في منزل الراحل في بلدته عرسال، وفي يوم الجمعة في 16 للرجال والنساء في قاعة الراديسون بلو Dunes Verdun ( 1 ) من الساعة ٢ بعد الظهر الى الساعة 7 مساء.

