لبنان
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
10-01-2026
|
08:10
غيب الموت النائب السابق مسعود
حسين الحجيري
.
يصلى على جثمانه في منزله في
عرسال
، ظهر الاثنين المقبل 12 الحالي، ويوارى الثرى في بلدته عرسال في مدفنه الخاص سرج
أيسر
/ منافع حسین مسعود.
تقبل التعازي في عرسال قبل الدفن وبعده أيام الإثنين والثلاثاء والاربعاء 12 و13 و14 في منزل الراحل في بلدته عرسال، وفي
بيروت
يوم الجمعة في 16 للرجال والنساء في قاعة الراديسون بلو Dunes Verdun ( 1 ) من الساعة ٢ بعد الظهر الى الساعة 7 مساء.
