اجتماع أهالي وادي قنوبين والوكيل البطريركي: تأكيد العلاقة الطيبة واستثناء الوادي من التدابير التنظيمية

عقد في الكرسي البطريركي في الديمان اجتماع بين الوكيل البطريركي الخوري طوني الآغا ووفد من أهالي وادي قنوبين ضمّ المختارين طوني خطار وفيكتور توما ومجموعة من الأهالي.



وفي نهاية الاجتماع صدر عن المجتمعين بيان أكد فيه أهالي وادي قنوبين "تعلّقهم بالكرسي البطريركي في سياق العلاقة التاريخية الطيبة التي جمعتهم به، ويحرصون على كونه مرجعيتهم الروحية والزمنية، ويجددون محبتهم لشخص البطريرك الذي يرعاهم بمحبة أبوية، ويتبنى مطالبهم المزمنة، ساعياً الى تحسين مقومات الحياة لهم وترسيخهم في قريتهم".



وقال البيان: "أكّد الوكيل البطريركي للوفد ان التدبير الاخير الصادر بتاريخ 22 كانون الاول 2025، قد اتخذ بناءً على طلب الشركاء بهدفين: أول تنظيمي من خلال تحديد الاراضي التي باستلام الشركاء بناء على افادات المخاتير، وتلك التي باستلام البطريركية، تجنباً للتداخل في استعمال هذه الأراضي. والهدف الثاني هو تشجيع الشركاء وتحفيزهم على استثمار الاراضي التي باستلامهم، واستكمالاً لهذا التشجيع المستند الى نهج البطريركية على اعتبار الشركاء ذوي أفضلية في الاستثمار والافادة فتحت لهم الباب ليتقدم من عنده مبادرات استثمارية جديدة بطلب اليها لتسهل له فرص تحقيق هذه المبادرات".



وختم: "كما أكد الوكيل البطريركي للوفد انه نظراً لطبيعة قرية وادي قنوبين الجغرافية وحرمانها من طرق المواصلات والنقل الضرورية لتطوير الاهتمام الزراعي والمعيشي فانها مستثناة من الهدف التنظيمي لهذا التدبير مع الابقاء على الهدف التشجيعي وتحفيز أهالي القرية على كل المبادرات الاستثمارية، وتوفير الدعم الممكن لهم تطويراً لموارد عيشهم وترسيخاً لهم في قريتهم بالرغم من ظروف المعيشة الصعبة فيها".

Advertisement