تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
10-01-2026 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1466572-639036583736669752.jpg
Doc-P-1466572-639036583736669752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدّمت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتحضيرات لإطلاق منصة عالمية المستوى للمراهنات الإلكترونية (التليبتينغ)، وذلك من خلال طلب عروض (RFP) مرتقب.

 

وقد عُقد اجتماع تقني مشترك بين الوزارتين برئاسة وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة المالية برئاسة المدير العام جورج معراوي. كما حضر الاجتماع رئيس اليانصيب الوطني اللبناني هادي حرش وفريقه، إلى جانب المستشار الأول لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين، وفريق الوزارة.

 

تركّز الاجتماع على مراجعة المتطلبات التفصيلية لمسودة طلب العروض قبل إطلاقه رسميًا، حيث دار البحث بتطوير منصة رقمية آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، تعالج التحديات الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك منع المراهنات من قبل القاصرين، وحماية المستهلك، وسدّ الثغرات في الرقابة والتنظيم.

 

وسيحدّد طلب العروض متطلبات إنشاء منصة مراهنات إلكترونية عالمية المستوى، مع التركيز على مبادئ اللعب المسؤول، والتحقق القوي من الهوية والعمر، واعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني، والمراقبة الآنية، وأطر حوكمة متينة، بما يضمن النزاهة والمساءلة والرقابة التنظيمية الفعّالة ضمن إطار عملي قابل للتنفيذ.

وستواصل وزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل بشكل وثيق عبر سلسلة من ورش العمل التقنية لاستكمال طلب العروض، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، والتحضير للجدول الزمني لعملية الشراء، بهدف إطلاق المشروع من خلال عملية تلزيم تنافسية وشفافة في الفترة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشارك في احتفال رفع العلم في ميفوق
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بن زايد يلتقي ماسك ويبحثان التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الذكاء الاصطناعي يحميك من احتيالات عيد الميلاد الإلكترونية؟
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي

وزارة المالية

المدير العام

وزارة الدولة

جورج معراوي

وزير الدولة

كمال شحادة

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-01-10
Lebanon24
11:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:35 | 2026-01-10
Lebanon24
10:33 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24