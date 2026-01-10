تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كتاب من بلدية كفرا لوزيرة التربية

Lebanon 24
10-01-2026 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1466577-639036591680806277.jpg
Doc-P-1466577-639036591680806277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه رئيس مجلس بلدية كفرا (بنت جبيل) عباس العبد حمدان وأعضاء المجلس والرئيس الفخري للبلدية والبلدة ورئيسها مهدي حمدان وأهالي البلدة كتاباُ إلى وزيرة التربية والتعليم العالي والى المدير العام للوزارة و دائرة التربية والبحوث وكل من يهمه ويعنيه الأمرجاء فيه:

"نحن، مجلس بلدية كفرا ورئيسها، والرئيس الفخري لبلدية وبلدة كفرا والأهالي، نتقدم إليكم بهذا الطلب الملِح للحصول على ترخيص وقرار باعتماد المبنى القديم لمدرسة وثانوية كفرا الرسميتين وتحويله إلى معهد مهني أو مدرسة مهنية فنية رسمية، بعد إعادة ترميمه وتجهيزه.

ان هذا المبنى، الذي كان في السابق ثانوية ومدرسة، تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحرب، وأصبح بحاجة ماسة إلى إعادة ترميم وتجهيز لاستخدامه كمركز مهنى يخدم أهالي كفرا والبلدات المجاورة، والمنطقة والوطن، ويقدم فرصًا تعليمية ومهنية لأبنائنا".

اضاف: " إن مجلس الإنماء والاعمار وعد بالمساهمة في إعادة ترميم وتجهيز هذا المبنى، ونأمل من وزارة التربية والادارت المعنية تقديم الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع الوطني المهم، الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على تطوير التعليم المهني في المنطقة.

ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تخفيف الهجرة من البلدة والمنطقة، والوطن، وتطوير التعليم المهني، وسيستفيد منه أهالي كفرا والبلدات المجاورة والمنطقة، مما سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتحقيق ازدهار شامل".

وختم: "نرجو من معاليكم الموافقة على طلبنا وإصدار الترخيص والقرار باعتماد هذا المبنى كمركز مهنى، ونتطلع إلى تعاونكم المستمر لدعم مشاريع التنمية في بلدتنا.

نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لمعاليكم على اهتمامكم بهذا المشروع، ونؤكد أن كفرا والمنطقة سوف يثمنان هكذا قرار ،والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على مستقبل أبنائنا. وهم ألأوفياء للوطن، وسيظلون دائمًا ملتزمين ببناء مستقبل أفضل للجميع" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأجيل جلسة لجنة المال بسبب اعتذار وزيرة التربية وعدد من النواب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مزدوج على خلفية صور منشأة كفرا…
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: ماذا خُزّن داخل منشأة كفرا السرّية؟
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المشروع الوطني

المدير العام

مجلس الإنماء

أعضاء المجلس

مجلس بلدية

بنت جبيل

من بلدي

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-01-10
Lebanon24
11:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:35 | 2026-01-10
Lebanon24
10:33 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24