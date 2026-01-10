كتاب من بلدية كفرا لوزيرة التربية

وجه رئيس كفرا (بنت جبيل) عباس العبد وأعضاء المجلس والرئيس الفخري للبلدية والبلدة ورئيسها مهدي حمدان وأهالي البلدة كتاباُ إلى وزيرة التربية والتعليم العالي والى للوزارة و دائرة التربية والبحوث وكل من يهمه ويعنيه الأمرجاء فيه:



"نحن، مجلس بلدية كفرا ورئيسها، والرئيس الفخري لبلدية وبلدة كفرا والأهالي، نتقدم إليكم بهذا الطلب الملِح للحصول على ترخيص وقرار باعتماد المبنى القديم لمدرسة وثانوية كفرا الرسميتين وتحويله إلى معهد مهني أو مدرسة مهنية فنية رسمية، بعد إعادة ترميمه وتجهيزه.



ان هذا المبنى، الذي كان في السابق ثانوية ومدرسة، تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحرب، وأصبح بحاجة ماسة إلى إعادة ترميم وتجهيز لاستخدامه كمركز مهنى يخدم أهالي كفرا والبلدات المجاورة، والمنطقة والوطن، ويقدم فرصًا تعليمية ومهنية لأبنائنا".



اضاف: " إن والاعمار وعد بالمساهمة في إعادة ترميم وتجهيز هذا المبنى، ونأمل من وزارة التربية والادارت المعنية تقديم الدعم اللازم لإنجاز هذا المهم، الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على تطوير التعليم المهني في المنطقة.



ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تخفيف الهجرة من البلدة والمنطقة، والوطن، وتطوير التعليم المهني، وسيستفيد منه أهالي كفرا والبلدات المجاورة والمنطقة، مما سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتحقيق ازدهار شامل".



وختم: "نرجو من معاليكم الموافقة على طلبنا وإصدار الترخيص والقرار باعتماد هذا المبنى كمركز مهنى، ونتطلع إلى تعاونكم المستمر لدعم مشاريع التنمية في بلدتنا.



نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لمعاليكم على اهتمامكم بهذا المشروع، ونؤكد أن كفرا والمنطقة سوف يثمنان هكذا قرار ،والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على مستقبل أبنائنا. وهم ألأوفياء للوطن، وسيظلون دائمًا ملتزمين ببناء مستقبل أفضل للجميع" .

