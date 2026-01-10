تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن سلاح "حزب الله"... هذا ما تُريده أميركا من لبنان

Lebanon 24
10-01-2026 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1466579-639036593715180806.jpg
Doc-P-1466579-639036593715180806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ ملف السلاح في لبنان لم يعدّ قابلاً للتجزئة أو التأجيل كما كان في مراحل سابقة.
 
ومع مطلع العام تتعامل العواصم المعنية وفي مقدّمها واشنطن، مع ملف السلاح كاختبار مباشر لوظيفة الدولة اللبنانية وقدرتها على احتكار السلاح والقرارين الأمني والعسكري.

ووفق مصدر دبلوماسي، فإن المقاربة الأميركية الحالية إزاء لبنان دخلت مرحلة مختلفة جذرياً عمّا سبق، فلم تعد واشنطن تعتبر تنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني إنجازاً كافياً أو نقطة نهاية لمسار طويل، بل تنظر إليه كخطوة أولى لا معنى لها إن لم تُستكمل شمالاً، حيث يتمركز الثقل العسكري الحقيقي لـ"حزب الله".
 
ويقول المصدر إن النقاش داخل الفريق المعني بمتابعة ملف سلاح حزب الله، بات يدور حول كيفية دفع الدولة اللبنانية إلى التعامل مع مسألة السلاح خارج منطقة جنوب الليطاني باعتبارها مسألة سيادة داخلية بالمقام الأول وليس نزاعاً حدودياً مع إسرائيل.

المصدر يلفت إلى أن الفصل بين "سلاح ظاهر" في الجنوب و"سلاح إستراتيجي محصّن" في الشمال بات، من وجهة نظر واشنطن، صيغة فاشلة لإدارة الأزمة. فالإدارة ترى أن بقاء منظومات صاروخية بعيدة المدى، ومراكز قيادة خارج أي رقابة للدولة اللبنانية، يعني، عملياً، استمرار نموذج الدولة غير المكتملة السيادة، وهو نموذج لم يعد مقبولاً في مناخ دولي يتسم بتراجع التسامح مع التنظيمات المسلحة غير الدولتية، وعودة منطق الردع القاسي، خاصة في ظل التصعيد المفتوح مع إيران.

وفي هذا السياق، يؤكد المصدر أن أي دعم مالي أو عسكري مرتقب للجيش، سواء عبر المؤتمر الدولي المقرر عقده في شباط المقبل أو من خلال قنوات ثنائية، لن يكون غير مشروط. الشرط الأساس، وفق الرؤية الأميركية، يتمثل في خطوات ملموسة تؤكد أن الدولة اللبنانية ماضية فعلياً في  حصر السلاح بيدها، كمسار قابل للقياس والمتابعة، يبدأ بتثبيت سلطة الجيش جنوب الليطاني ولا يتوقف عند هذا الحدّ. (ارم نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع أميركي: هذا ما يجب أن تقصفه أميركا في فنزويلا لإضعاف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في باريس وتباين فرنسي –إيراني حاد بشأن سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير أميركا لدى لبنان: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

أن الدولة اللبنانية

الدولة اللبنانية

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

واشنطن

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-01-10
Lebanon24
11:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:35 | 2026-01-10
Lebanon24
10:33 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24