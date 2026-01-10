تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أعضاء من المجلس البلدي لمدينة جبيل زار دار أيتام الإبادة الأرمنية في المدينة معايدا
Lebanon 24
10-01-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار أعضاء من
المجلس البلدي
لمدينة
جبيل
دار أيتام الإبادة الأرمنية في المدينة، في لفتة إنسانية تزامناً مع
عيد الميلاد
لدى الطائفة الأرمنية
الأرثوذكسية
وتشارك الجميع أجواء العيد.
وقدّم الأعضاء بإسم المجلس البلدي والجبيليين "أحر التهاني بالأعياد وما يعبّر عن التضامن الإجتماعي والإنساني مع مَن قسَت عليهم الحياة" .
