الرئيس سليمان استقبل طلال المقداد

استقبل ، المرشح عن المقعد في قضاء كسروان – طلال ، في لقاء سياسي ووطني نال خلاله الاخير مباركة الرئيس سليمان، الذي وضعه في صلب مشروعه الانتخابي القائم على تثبيت العيش المشترك، وصيانة ، ودعم باعتباره الضامن الأول للوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.



وبحسب بيان، شكّل اللقاء مناسبة لتداول آخر التطورات الوطنية والأمنية، ولا سيما انتشار الجيش اللبناني في منطقة ، حيث جرى التأكيد على "ضرورة أن يبادر الجيش إلى الاضطلاع الكامل بدوره في حماية الجنوب والدفاع عن السيادة الوطنية، في ظل التحديات الراهنة والاعتداءات المتكررة".







وأكد الجانبان أن "تقوية ، وفي طليعتها الجيش اللبناني، تبقى المدخل الأساسي لتحصين ، وحماية أبنائه، وصون العيش الواحد، بعيداً من أي انقسام أو توتير".







ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك سياسي متصاعد يسبق الاستحقاق الانتخابي، ويعكس تقاطعاً على ثوابت وطنية جامعة، عنوانها الدولة، الدستور، والجيش.

