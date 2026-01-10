تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان استقبل طلال المقداد

Lebanon 24
10-01-2026 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1466597-639036632460541995.jpg
Doc-P-1466597-639036632460541995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الرئيس ميشال سليمان، المرشح عن المقعد الشيعي في قضاء كسروان – جبيل طلال المقداد، في لقاء سياسي ووطني نال خلاله الاخير مباركة الرئيس سليمان، الذي وضعه في صلب مشروعه الانتخابي القائم على تثبيت العيش المشترك، وصيانة الدستور، ودعم الجيش اللبناني باعتباره الضامن الأول للوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.

وبحسب بيان، شكّل اللقاء مناسبة لتداول آخر التطورات الوطنية والأمنية، ولا سيما انتشار الجيش اللبناني في منطقة الليطاني، حيث جرى التأكيد على "ضرورة أن يبادر الجيش إلى الاضطلاع الكامل بدوره في حماية الجنوب والدفاع عن السيادة الوطنية، في ظل التحديات الراهنة والاعتداءات المتكررة".

 

وأكد الجانبان أن "تقوية مؤسسات الدولة، وفي طليعتها الجيش اللبناني، تبقى المدخل الأساسي لتحصين لبنان، وحماية أبنائه، وصون العيش الواحد، بعيداً من أي انقسام أو توتير".

 

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك سياسي متصاعد يسبق الاستحقاق الانتخابي، ويعكس تقاطعاً على ثوابت وطنية جامعة، عنوانها الدولة، الدستور، والجيش.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: ستبقى المقاومة سدًا منيعًا في وجه الأعداء
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: كنا نتمنى أن تكون مواقف وزير الخارجية تحقق مصلحة لبنان وشعبه
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 19:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس ميشال سليمان

الجيش اللبناني

مؤسسات الدولة

ميشال سليمان

الرئيس ميشال

الليطاني

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-01-10
Lebanon24
11:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:35 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
Lebanon24
10:00 | 2026-01-10
Lebanon24
09:30 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24