لبنان
الرئيس سليمان استقبل طلال المقداد
Lebanon 24
10-01-2026
|
10:33
استقبل
الرئيس ميشال سليمان
، المرشح عن المقعد
الشيعي
في قضاء كسروان –
جبيل
طلال
المقداد
، في لقاء سياسي ووطني نال خلاله الاخير مباركة الرئيس سليمان، الذي وضعه في صلب مشروعه الانتخابي القائم على تثبيت العيش المشترك، وصيانة
الدستور
، ودعم
الجيش اللبناني
باعتباره الضامن الأول للوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.
وبحسب بيان، شكّل اللقاء مناسبة لتداول آخر التطورات الوطنية والأمنية، ولا سيما انتشار الجيش اللبناني في منطقة
الليطاني
، حيث جرى التأكيد على "ضرورة أن يبادر الجيش إلى الاضطلاع الكامل بدوره في حماية الجنوب والدفاع عن السيادة الوطنية، في ظل التحديات الراهنة والاعتداءات المتكررة".
وأكد الجانبان أن "تقوية
مؤسسات الدولة
، وفي طليعتها الجيش اللبناني، تبقى المدخل الأساسي لتحصين
لبنان
، وحماية أبنائه، وصون العيش الواحد، بعيداً من أي انقسام أو توتير".
ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك سياسي متصاعد يسبق الاستحقاق الانتخابي، ويعكس تقاطعاً على ثوابت وطنية جامعة، عنوانها الدولة، الدستور، والجيش.
