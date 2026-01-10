مسعد تابع مع الزين وحجازي موضوع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة

أوضح النائب شربل مسعد، في تصريح، انه فور صدور قرار رئيس بلدية المهندس مصطفى ، بمنع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة (IBC) من التعاقد مجددًا مع ، وبعد اتصال بلديات الدكتور بسام رومانوس بالنائب الدكتور شربل مسعد، مسعد على الفور إلى إجراء اتصال بكلٍّ من رئيس بلدية صيدا ومدير معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة الأستاذ أحمد السيد، مستوضحًا خلفيات القرار وتداعياته.



كما أجرى اتصالًا مطوّلًا مع وزيرة البيئة الدكتورة تمارا ، حيث جرى التوافق على عقد اجتماع يضم رئيس بلدية صيدا، ومدير المعمل، ورئيس اتحاد بلديات جزين مع ، نهار الاثنين المقبل.



وقد أبدت الوزيرة الزين استعدادها للسعي إلى حلول مستدامة لأزمة النفايات في ، من خلال تأمين التمويل اللازم لإنشاء معمل لمعالجة النفايات في ".

Advertisement