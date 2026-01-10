تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مسعد تابع مع الزين وحجازي موضوع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة

Lebanon 24
10-01-2026 | 10:35
أوضح النائب شربل مسعد، في تصريح، انه فور صدور قرار رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، بمنع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة (IBC) من التعاقد مجددًا مع اتحاد بلديات جزين، وبعد اتصال رئيس اتحاد بلديات جزين الدكتور بسام رومانوس بالنائب الدكتور شربل مسعد، بادر مسعد على الفور إلى إجراء اتصال بكلٍّ من رئيس بلدية صيدا ومدير معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة الأستاذ أحمد السيد، مستوضحًا خلفيات القرار وتداعياته.

كما أجرى اتصالًا مطوّلًا مع وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، حيث جرى التوافق على عقد اجتماع يضم رئيس بلدية صيدا، ومدير المعمل، ورئيس اتحاد بلديات جزين مع الوزيرة، نهار الاثنين المقبل.

وقد أبدت الوزيرة الزين استعدادها للسعي إلى حلول مستدامة لأزمة النفايات في قضاء جزين، من خلال تأمين التمويل اللازم لإنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة جزين".
