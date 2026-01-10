اتحاد الأفران يطلق تحركًا في وجه فوضى إجازات العمل

يعقد والمخابز في مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في مقرّ الاتحاد في ، بحضور أعضاء ونقباء الأفران والمخابز في مختلف المناطق .



وأوضح الاتحاد في بيان أنّ المؤتمر يأتي في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف إجازات العمل، ولا سيما بعد توقّف عن إصدار الإقامات منذ أكثر من شهرين، ما وضع آلاف العمال في القطاعات الإنتاجية في حالة قانونية هشّة، بين إقامات منتهية أو أوضاع غير نظامية، الأمر الذي يهدّد استقرار المؤسسات ويعرّضها لمخاطر قانونية جسيمة.



وخلال المؤتمر، سيعلن النقيب الموقف الرسمي للاتحاد من أزمة إجازات العمل في قطاع الأفران والمخابز، كما سيعرض الخطوات التي يعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الملف بما يحفظ حقوق العمال، ويصون استمرارية هذا القطاع الحيوي، ويحدّ من الانهيار القانوني والتنظيمي القائم.

