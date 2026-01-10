تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اتحاد الأفران يطلق تحركًا في وجه فوضى إجازات العمل
Lebanon 24
10-01-2026
|
12:52
يعقد
اتحاد نقابات الأفران
والمخابز في
لبنان
مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في مقرّ الاتحاد في
الحازمية
، بحضور أعضاء
المجلس التنفيذي
ونقباء الأفران والمخابز في مختلف المناطق
اللبنانية
.
وأوضح الاتحاد في بيان أنّ المؤتمر يأتي في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف إجازات العمل، ولا سيما بعد توقّف
المديرية العامة للأمن العام
عن إصدار الإقامات منذ أكثر من شهرين، ما وضع آلاف العمال في القطاعات الإنتاجية في حالة قانونية هشّة، بين إقامات منتهية أو أوضاع غير نظامية، الأمر الذي يهدّد استقرار المؤسسات ويعرّضها لمخاطر قانونية جسيمة.
وخلال المؤتمر، سيعلن
رئيس الاتحاد
النقيب
ناصر سرور
الموقف الرسمي للاتحاد من أزمة إجازات العمل في قطاع الأفران والمخابز، كما سيعرض الخطوات التي يعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الملف بما يحفظ حقوق العمال، ويصون استمرارية هذا القطاع الحيوي، ويحدّ من الانهيار القانوني والتنظيمي القائم.
