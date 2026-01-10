صيدا تحتفل بابنها… شاب لبناني يدخل نادي Forbes العالمي

كرّمت بلدية في احتفال حاشد الشاب عامر محمد علي نحولي بعد اختياره ضمن قائمة Forbes العالمية "30 Under 30" عن فئة صنّاع التغيير في ، تقديرًا لمسيرته الريادية وإنجازاته في مجال تسويق وتصدير .



أقيم الحفل في البلدي برعاية الدكتور هاني ممثلاً بمحمد ، وبحضور رسمي وديني وبلدي ونقابي واسع، تقدّمه نواب وشخصيات سياسية وروحية وفعاليات اقتصادية واجتماعية من صيدا ومناطق عدة.



رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي أكد في كلمته أن هذا التكريم يتجاوز البعد الشخصي ليشكّل رسالة أمل لشباب المدينة، مشددًا على أن صيدا لطالما كانت حاضنة للكفاءات والطاقات الخلّاقة، وأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، ولا سيما الشباب.



ممثل وزير الزراعة محمد الحسيني نقل تهنئة الوزير، معتبراً أن نجاح عامر نحولي يعكس صورة صيدا ولبنان، ويؤكد أن العمل الدؤوب قادر على صناعة التميّز رغم كل الصعوبات.



بدوره، اعتبر والد المحتفى به ورئيس رابطة آل نحولي محمد علي نحولي أن إدراج عامر ضمن قائمة Forbes هو إنجاز لصيدا والجنوب ولبنان، مؤكداً أن ابنه اختار أن يرفع اسم بلده بدل مغادرته.



أما عامر نحولي فأكد أن تجربته انطلقت من معاناة المزارعين، مشيرًا إلى أنه خلال الأزمة الاقتصادية أسّس مسارًا لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى ، ما ساهم في دعم نحو ألف مزارع وفتح أسواق جديدة لأكثر من خمسين مصدّرًا. واعتبر أن اختياره ضمن Forbes هو اعتراف دولي بالأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التجربة.



وختم بدعوة الشباب اللبناني إلى عدم انتظار الظروف المثالية، والعمل بشجاعة وإصرار لبناء الفرص.



وفي ختام الاحتفال، قُدّمت لعامر نحولي دروع تكريمية من بلدية صيدا ووزارة الزراعة وتجمع مزارعي الجنوب ورابطة آل نحولي تقديرًا لمسيرته وإنجازاته.

