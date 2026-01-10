باسم الرئيس عباس.. السفير الفلسطيني يواسي فيروز في رحيل نجلها

أعلنت سفارة ، في بيان، أن السفير الأسعد قدم التعازي إلى بوفاة نجلها هلي، ناقلًا إليها تعازي الرئيس والقيادة ، ومؤكدًا "عمق العلاقة الوجدانية والوطنية التي تجمع برمز فني وإنساني بحجم السيدة فيروز".



وفي حديث للإعلام، أكّد الأسعد أن "غناء فيروز لفلسطين، وللقدس، ولأجراس والمدن الفلسطينية، يشكّل تجسيدًا حيًا لفلسطين ودعمًا راسخًا لقضيتها العادلة، ورسالة ثقافية وإنسانية متواصلة في الدفاع عن الحق والكرامة".



ورافق السفير في تقديم واجب العزاء العميد رائد داوود، مساعد قائد الوطني الفلسطيني في ، والمستشارة السياسية والإعلامية في السفارة بنان غانم.

Advertisement