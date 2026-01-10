تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

باسم الرئيس عباس.. السفير الفلسطيني يواسي فيروز في رحيل نجلها

Lebanon 24
10-01-2026 | 13:20
 أعلنت سفارة دولة فلسطين، في بيان، أن السفير الدكتور محمد الأسعد قدم التعازي إلى السيدة فيروز بوفاة نجلها هلي، ناقلًا إليها تعازي الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ومؤكدًا "عمق العلاقة الوجدانية والوطنية التي تجمع فلسطين برمز فني وإنساني بحجم السيدة فيروز".

وفي حديث للإعلام، أكّد الأسعد أن "غناء فيروز لفلسطين، وللقدس، ولأجراس القدس والمدن الفلسطينية، يشكّل تجسيدًا حيًا لفلسطين ودعمًا راسخًا لقضيتها العادلة، ورسالة ثقافية وإنسانية متواصلة في الدفاع عن الحق والكرامة".

ورافق السفير في تقديم واجب العزاء العميد رائد داوود، مساعد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، والمستشارة السياسية والإعلامية في السفارة بنان غانم.
