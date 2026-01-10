تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مداهمة للجيش في بعلبك.. وتوقيف أحد السوريين
Lebanon 24
10-01-2026
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن أنّ قوة من الجيش داهمت بمؤازرة دورية من
مديرية المخابرات
حي تل الابيض في
بعلبك
، حيث أوقفت شخصا من التابعية
السورية
كما واوقفت المطلوب ع.ح.ش عند مدخل بلدة
ايعات
.
