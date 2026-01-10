تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اتهامات تطال لبنانيي فنزويلا… والجالية ترد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-01-2026
|
14:56
قال ناشط لبناني مقيم في
فنزويلا
لـ"
لبنان24
" إنّ اتهام أبناء
الجالية اللبنانية
بالتورّط في تجارة المخدرات يتضمّن تعميمًا ظالمًا واتهامات خطيرة لا تستند إلى أي وقائع، ويسيء إلى آلاف العائلات
اللبنانية
التي تعيش من عملها اليومي وتلتزم القوانين المحلية.
وأكد أن أبناء الجالية لا علاقة لهم بأي نشاط أمني أو عسكري، وأن همّهم الأساسي هو الاستقرار وتأمين
لقمة العيش
في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة.
وشدّد على أن هذه الاتهامات تغذّي خطاب الكراهية وتعرّض الجالية للاستهداف، لافتًا إلى أن السفيرة اللبنانية في فنزويلا نسرين بوكرم تتابع الملف عن كثب. كما طالب بتصحيح ما ورد وتوضيح الحقائق، محذّرًا من أن تمرير هذه الادعاءات يهدد السلامة المعنوية والاجتماعية للبنانيين في الاغتراب.
المصدر: خاص لبنان 24
