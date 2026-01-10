اتهامات تطال لبنانيي فنزويلا… والجالية ترد

قال ناشط لبناني مقيم في لـ" " إنّ اتهام أبناء بالتورّط في تجارة المخدرات يتضمّن تعميمًا ظالمًا واتهامات خطيرة لا تستند إلى أي وقائع، ويسيء إلى آلاف العائلات التي تعيش من عملها اليومي وتلتزم القوانين المحلية.



وأكد أن أبناء الجالية لا علاقة لهم بأي نشاط أمني أو عسكري، وأن همّهم الأساسي هو الاستقرار وتأمين في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة.



وشدّد على أن هذه الاتهامات تغذّي خطاب الكراهية وتعرّض الجالية للاستهداف، لافتًا إلى أن السفيرة اللبنانية في فنزويلا نسرين بوكرم تتابع الملف عن كثب. كما طالب بتصحيح ما ورد وتوضيح الحقائق، محذّرًا من أن تمرير هذه الادعاءات يهدد السلامة المعنوية والاجتماعية للبنانيين في الاغتراب.

