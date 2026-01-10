تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتهامات تطال لبنانيي فنزويلا… والجالية ترد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-01-2026 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1466677-639036789982057687.webp
Doc-P-1466677-639036789982057687.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال ناشط لبناني مقيم في فنزويلا لـ"لبنان24" إنّ اتهام  أبناء الجالية اللبنانية بالتورّط في تجارة المخدرات يتضمّن تعميمًا ظالمًا واتهامات خطيرة لا تستند إلى أي وقائع، ويسيء إلى آلاف العائلات اللبنانية التي تعيش من عملها اليومي وتلتزم القوانين المحلية.

وأكد أن أبناء الجالية لا علاقة لهم بأي نشاط أمني أو عسكري، وأن همّهم الأساسي هو الاستقرار وتأمين لقمة العيش في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة.

وشدّد على أن هذه الاتهامات تغذّي خطاب الكراهية وتعرّض الجالية للاستهداف، لافتًا إلى أن السفيرة اللبنانية في فنزويلا نسرين بوكرم تتابع الملف عن كثب. كما طالب بتصحيح ما ورد  وتوضيح الحقائق، محذّرًا من أن تمرير هذه الادعاءات يهدد السلامة المعنوية والاجتماعية للبنانيين في الاغتراب.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
اتهامات جديدة في ملف الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية.. ملاحقات تطال رئيساً بالوكالة ومسؤولين بارزين
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"فازوا بفضل السحر".. اتهامات تطال لاعبي الكونغو الديمقراطية بعد مباراة حامية
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا وضع الجالية اللبنانية في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا ترد على ترامب: حصار أميركا لسفن النفط "تهديد بشع"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجالية اللبنانية

لقمة العيش

اللبنانية

لبنان24

المعن

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:54 | 2026-01-10
Lebanon24
22:58 | 2026-01-10
Lebanon24
23:01 | 2026-01-10
Lebanon24
23:05 | 2026-01-10
Lebanon24
23:15 | 2026-01-10
Lebanon24
23:13 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24