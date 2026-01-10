تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حاولوا طرده من الشقة.. إشكال عائلي مسلح في بلدة لبنانية
Lebanon 24
10-01-2026
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال عائلي مسلح مساء اليوم على أوتوستراد
المحمرة
-
عكار
في حي سلمى، بعدما أقدم عدد من أفراد آل "سنجر" على متن سيارة على مهاجمة شاب يستأجر شقة سكنية في الحي، وفق ما أفادت به مندوبة "
لبنان24
".
وبحسب المعلومات بدأ الإشكال بمحاولة الشبان طرد المستأجر من الشقة إلا أن أصحاب الشقة وقفوا إلى جانبه، ما أدى إلى تلاسن وتدافع بين الطرفين قبل أن يتطور الوضع لاحقًا إلى إطلاق نار متبادل.
وعلى الفور حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة
