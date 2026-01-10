حاولوا طرده من الشقة.. إشكال عائلي مسلح في بلدة لبنانية

وقع إشكال عائلي مسلح مساء اليوم على أوتوستراد - في حي سلمى، بعدما أقدم عدد من أفراد آل "سنجر" على متن سيارة على مهاجمة شاب يستأجر شقة سكنية في الحي، وفق ما أفادت به مندوبة " ".



وبحسب المعلومات بدأ الإشكال بمحاولة الشبان طرد المستأجر من الشقة إلا أن أصحاب الشقة وقفوا إلى جانبه، ما أدى إلى تلاسن وتدافع بين الطرفين قبل أن يتطور الوضع لاحقًا إلى إطلاق نار متبادل.



وعلى الفور حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة

