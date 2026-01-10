العنب اللبناني يبحث عن السوق

علم "" أن بعض المزارعين حاولوا التواصل مع للبحث في تأمين فتح أسواق جديدة للعنب اللبناني.



وحسب المعلومات، فإن الأسواق التي يستهدف المزارعون الوصول إليها تتمثل بمناطق في أو .



ويقول مصدر لـ"لبنان24" أنّ أمورا تنظيمية وتقنية تحول دون القدرة على تأمين هذه الأسواق، علما أن هذه العوائق يمكن معالجتها في مرفأ .

وأشار المصدر إلى أن المطلوب من الوزارة التحرك وإجراء الاتصالات اللازمة التي من الممكن أن تؤمن تصريف لأكثر من 150 ألف طن.

Advertisement