تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العنب اللبناني يبحث عن السوق

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-01-2026 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1466712-639036852226701135.png
Doc-P-1466712-639036852226701135.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علم "لبنان24" أن بعض المزارعين حاولوا التواصل مع وزير الزراعة للبحث في تأمين فتح أسواق جديدة للعنب اللبناني.

وحسب المعلومات، فإن الأسواق التي يستهدف المزارعون الوصول إليها تتمثل بمناطق في أفريقيا أو كندا.

ويقول مصدر لـ"لبنان24" أنّ أمورا تنظيمية وتقنية تحول دون القدرة على تأمين هذه الأسواق، علما أن هذه العوائق يمكن معالجتها في مرفأ بيروت.
وأشار المصدر إلى أن المطلوب من الوزارة التحرك وإجراء الاتصالات اللازمة التي من الممكن أن تؤمن تصريف لأكثر من 150 ألف طن.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
العمل من دون عقد: الوجه الخفي لسوق العمل اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: إعادة فتح الأسواق السعودية فرصة تاريخية لإنعاش القطاع الزراعي اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري وحجازي يبحثان تنظيم أسواق صيدا وتعزيز حركتها الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزير الزراعة

أفريقيا

لبنان24

بيروت

كندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:54 | 2026-01-10
Lebanon24
22:58 | 2026-01-10
Lebanon24
23:01 | 2026-01-10
Lebanon24
23:05 | 2026-01-10
Lebanon24
23:15 | 2026-01-10
Lebanon24
23:13 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24