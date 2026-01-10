تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
صليبا: التأجيل التقني للانتخابات بات شبه حتمي
Lebanon 24
10-01-2026
|
23:15
تكشف النائبة الدكتورة
نجاة صليبا
، في حديثٍ لـ "الديار"، أن "الاتجاه نحو تأجيل تقني لاستحقاق الانتخابات النيابية بات شبه حتمي، رغم أنه من المستغرب غياب أي حديث أو نقاش سياسي أو نيابي في الاستحقاق الانتخابي النيابي، أو حتى غياب التحضيرات من قبل
القوى السياسية
، علمًا أنه سيكون من الصعب مشاركة المغتربين في الاقتراع خلال شهر أيار المقبل، وزيادة احتمالات المشاركة في الصيف، ولكن قبل نهاية شهر آب المقبل".
وعن مناقشة قانون الانتخاب في المجلس النيابي في جلسة مناقشة مشروع الموازنة، تتوقع النائبة
صليبا
"جلسةً وشيكة للمجلس، إنما من دون تحديد أي مؤشرات على ما سيحمله جدول أعمالها، إلى جانب مشروع
قانون الموازنة
الذي ما زال قيد
النقاش
وعلى إيقاع سريع في
لجنة المال
والموازنة، على أن يبحثه المجلس في أواخر الشهر الجاري".
وتتطرق النائبة صليبا إلى "معضلة الأجور في القطاع العام" فتوضح أن مشروع الموازنة "يلحظ زيادةً في التقديمات والتعويضات للموظفين، إنما مع الإبقاء على الرواتب الحالية، أي أن التعويضات تصل إلى قرابة 64 ضعفا للراتب الذي يبقى دون المليونين أو ال3 ملايين ليرة، ما يؤشّر إلى بقاء الظلم اللاحق بأساس راتب كل موظف في القطاع العام، الذي يبقى كما كان عليه قبل الانهيار في العام 2019، ما يؤدي إلى أن يخسر الموظف على المدى
الطويل
كونه لا يستفيد من أي زيادة أو تعويض مؤقت، في فترة لاحقة وحين يحين موعد تقاعده، وبالتالي، فإن المطلوب هو إجراء دراسة متكاملة للرواتب، وما إذا كان الأفضل هو زيادة التعويضات أو زيادة الرواتب، وخصوصاً أن ما يحصل هو زيادة التعويضات المختلفة والتي تتجاوز نسبتها 252 في المئة من راتب الموظف، وذلك من أجل تفادي الدخول في سجال حول سلسلة رواتب جديدة".
وعن مصدر هذه التعويضات "المختلفة"، تكشف النائبة صليبا، أن "الضرائب هي المصدر، وهو أمر ظالم للموظف وللمواطن، أي أنها لا تحقّق مطالب الموظفين أو الأساتذة وغيرهم، لأن القديم سيبقى على قدمه، والمسؤول هنا ليس الوزير في كل وزارة، بل غياب التمويل اللازم".
