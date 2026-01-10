تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)

Lebanon 24
10-01-2026 | 23:57
ضربت هزّة أرضية لبنان ليل السبت، وشعر بها سكان في بيروت ومحيطها، فيما تباينت التقديرات حول قوتها بين 4.0 درجات و3.8 درجات على مقياس ريختر، وفق تقارير رصد متطابقة في توقيت وقوعها.

وقبل الهزة بساعات، كان الهولندي فرانك هوغربيتس قد نشر عبر حسابه على منصة "أكس" تحديثاً عن نشاط زلزالي "محسوس" في البحر الأيوني (M5.1) واليونان (M4.6)، معتبراً أن ذلك "قد يكون نشاطاً تمهيدياً" لحدث أقوى.


وبحسب بيانات متداولة عن الرصد، وقع الزلزال قرابة الساعة 11:50 مساءً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 24.60 كيلومتراً، فيما أوردت جهات رصد أخرى القياس نفسه تقريباً، بينها شبكة "Raspberry Shake" التي يديرها مواطنون.

ورغم الضجة التي تثيرها "التحذيرات" عبر مواقع التواصل، تؤكد مؤسسات علمية مرجعية أن التنبؤ الدقيق بالزلازل من حيث الزمان والمكان والقوة غير ممكن علمياً حتى اليوم، وأن المتاح هو تقدير احتمالات الخطر على المدى الأطول.
لبنان

عربي-دولي

فرانك هوغربيتس

فرانك هو

الهولندي

اليونان

بيروت

فرانك

يونان

