عودة الماكينات الانتخابية إلى العمل: تأكيدات نيابية بأن الاستحقاق في موعده

عادت الماكينات للأحزاب والقوى السياسية إلى العمل ابتداءً من يوم أمس، في مؤشر واضح على دخول البلاد عمليًا في مرحلة التحضير الجدي للاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب.



وبحسب ما نُقل عن الأوساط السياسية، فإن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد من دون أي تعديل، وسط استبعاد أي سيناريو للتأجيل.



وفي هذا السياق، أكّد مصدر نيابي أن "الانتخابات قائمة وفي موعدها"، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب والتيارات السياسية باشرت تحريك ماكيناتها الانتخابية على الأرض، سواء على مستوى التواصل الشعبي، تنظيم اللوائح، أو .



وبحسب المصدر فان هذا الحراك المتسارع يعكس توجّهًا عامًا نحو خوض الاستحقاق بكل جدية، ما ينذر بمنافسة سياسية محتدمة في مختلف الدوائر خلال المرحلة المقبلة

Advertisement