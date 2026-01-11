تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عودة الماكينات الانتخابية إلى العمل: تأكيدات نيابية بأن الاستحقاق في موعده
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-01-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت الماكينات
الانتخابية
للأحزاب والقوى السياسية إلى العمل ابتداءً من يوم أمس، في مؤشر واضح على دخول البلاد عمليًا في مرحلة التحضير الجدي للاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب.
وبحسب ما نُقل عن الأوساط السياسية، فإن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد من دون أي تعديل، وسط استبعاد أي سيناريو للتأجيل.
وفي هذا السياق، أكّد مصدر نيابي أن "الانتخابات قائمة وفي موعدها"، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب والتيارات السياسية باشرت تحريك ماكيناتها الانتخابية على الأرض، سواء على مستوى التواصل الشعبي، تنظيم اللوائح، أو
إدارة الحملات
.
وبحسب المصدر فان هذا الحراك المتسارع يعكس توجّهًا عامًا نحو خوض الاستحقاق بكل جدية، ما ينذر بمنافسة سياسية محتدمة في مختلف الدوائر خلال المرحلة المقبلة
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الحجار: جاهزون إداريا ولوجستيا لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده
Lebanon 24
الحجار: جاهزون إداريا ولوجستيا لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده
11/01/2026 11:24:25
11/01/2026 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات
11/01/2026 11:24:25
11/01/2026 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عريضة نيابية عن اقتراع المغتربين تسابق المهل الانتخابية
Lebanon 24
عريضة نيابية عن اقتراع المغتربين تسابق المهل الانتخابية
11/01/2026 11:24:25
11/01/2026 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان متعذراً التوافق على أي تعديلات يقترحها هذا الفريق او ذاك على قانون الانتخاب فينبغي العمل على إجراء الاستحقاق في موعده بعد التوافق على أي تعديل يراه مجلس النواب مناسباً
Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان متعذراً التوافق على أي تعديلات يقترحها هذا الفريق او ذاك على قانون الانتخاب فينبغي العمل على إجراء الاستحقاق في موعده بعد التوافق على أي تعديل يراه مجلس النواب مناسباً
11/01/2026 11:24:25
11/01/2026 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القوى السياسية
إدارة الحملات
التيار
التيا
تيار
ماكي
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الباروك.. مطلوب سقط في قبضة الأمن
Lebanon 24
في الباروك.. مطلوب سقط في قبضة الأمن
04:20 | 2026-01-11
11/01/2026 04:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل منزل في طرابلس
Lebanon 24
حريق داخل منزل في طرابلس
04:19 | 2026-01-11
11/01/2026 04:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيسي: الجيش والمقاومة خط الدفاع الأخير عن الجنوب
Lebanon 24
قبيسي: الجيش والمقاومة خط الدفاع الأخير عن الجنوب
04:08 | 2026-01-11
11/01/2026 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تبحث أزمة كليات الجامعة اللبنانية في صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تبحث أزمة كليات الجامعة اللبنانية في صيدا
04:05 | 2026-01-11
11/01/2026 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
14:00 | 2026-01-10
10/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:27 | 2026-01-10
10/01/2026 11:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:20 | 2026-01-11
في الباروك.. مطلوب سقط في قبضة الأمن
04:19 | 2026-01-11
حريق داخل منزل في طرابلس
04:08 | 2026-01-11
قبيسي: الجيش والمقاومة خط الدفاع الأخير عن الجنوب
04:05 | 2026-01-11
بهية الحريري تبحث أزمة كليات الجامعة اللبنانية في صيدا
04:00 | 2026-01-11
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
03:59 | 2026-01-11
بعد الاستراحة منخفض جوي قوي سيضرب لبنان.. عواصف وثلوج وتحذير من سرعة الرياح
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24