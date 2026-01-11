تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عودة الماكينات الانتخابية إلى العمل: تأكيدات نيابية بأن الاستحقاق في موعده

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-01-2026 | 01:15
عادت الماكينات الانتخابية للأحزاب والقوى السياسية إلى العمل ابتداءً من يوم أمس، في مؤشر واضح على دخول البلاد عمليًا في مرحلة التحضير الجدي للاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب.
وبحسب ما نُقل عن الأوساط السياسية، فإن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد من دون أي تعديل، وسط استبعاد أي سيناريو للتأجيل.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر نيابي أن "الانتخابات قائمة وفي موعدها"، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب والتيارات السياسية باشرت تحريك ماكيناتها الانتخابية على الأرض، سواء على مستوى التواصل الشعبي، تنظيم اللوائح، أو إدارة الحملات.

وبحسب المصدر فان هذا الحراك المتسارع يعكس توجّهًا عامًا نحو خوض الاستحقاق بكل جدية، ما ينذر بمنافسة سياسية محتدمة في مختلف الدوائر خلال المرحلة المقبلة
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

إدارة الحملات

التيار

التيا

تيار

ماكي

ما ن

"خاص لبنان24"

