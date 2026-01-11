المتعاقدون ينضمون إلى الإضراب… شلل في الإدارات العامة

أعلنت لجنة المتعاقدين في تضامنها الكامل مع ، مؤكدة التزامها التام بالإضراب باعتباره رداً مباشراً على سياسات التسويف والإنكار التي تعتمدها السلطة بحق العاملين في القطاع العام.



وفي بيانها الأول، شددت اللجنة على أن المتعاقدين يشكّلون العمود الفقري للإدارات، لكنهم يعانون منذ أوضاع معيشية ومهنية مجحفة نتيجة غياب أي معالجة جدّية لملفاتهم. وأكدت أنها بصدد إعداد ورقة مطلبية واضحة تتضمن استعادة الدرجات الثلاث المسلوبة منذ 2017، إقرار نظام تقاعد خاص، ومنح درجات إضافية لحملة الشهادات .



كما أكدت وحدة الموقف مع الرابطة ودعت جميع المتعاقدين إلى الالتزام الكامل بالإضراب، محذّرة من أن تجاهل المطالب سيقابل بتصعيد متواصل حتى انتزاع الحقوق كاملة.

