في عكار.. حريق يودي بحياة رجل داخل منزله

اندلع حريق ليل أمس داخل إحدى الشقق السكنية في - مقابل ثانوية ، ما أدى إلى اشتعال الشقة بالكامل، حسب مندوبة " ".



وعملت فرق الدفاع المدني على التدخل السريع والسيطرة على الحريق وإخماده إلا أن الحادث أسفر عن سقوط قتيل يدعى "ح.ت" من مواليد عام 1949 وإصابة خمسة آخرين بحالات اختناق.



ونجحت فرق الإنقاذ في سحب المصابين من الشقة قبل نقلهم إلى ومستشفى حلبا الحكومي لتلقّي العلاج، كما جرى إخلاء المبنى بالكامل كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان.