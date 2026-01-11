تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في عكار.. حريق يودي بحياة رجل داخل منزله

Lebanon 24
11-01-2026 | 01:35
اندلع حريق ليل أمس داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة حلبا - عكار مقابل ثانوية حلبا، ما أدى إلى اشتعال الشقة بالكامل، حسب مندوبة "لبنان24".

وعملت فرق الدفاع المدني على التدخل السريع والسيطرة على الحريق وإخماده إلا أن الحادث أسفر عن سقوط قتيل يدعى "ح.ت" من مواليد عام 1949 وإصابة خمسة آخرين بحالات اختناق.
 
ونجحت فرق الإنقاذ في سحب المصابين من الشقة قبل نقلهم إلى مستشفى اليوسف ومستشفى حلبا الحكومي لتلقّي العلاج، كما جرى إخلاء المبنى بالكامل كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان.
  
