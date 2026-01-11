رفع مستوى الجهوزية

رفع " "مستوى جهوزيته خلال الأيام الماضية، في ظل التوتر المتصاعد الذي يطبع الواقع الإقليمي والتطورات المتسارعة على أكثر من جبهة.

وبحسب معلومات متقاطعة، يأتي هذا الإجراء على خلفية تخوّف فعلي من لجوء إلى تنفيذ ضربات مفاجئة، أو عمليات أمنية محدودة، أو تحركات استعراضية تهدف إلى توجيه رسائل سياسية وعسكرية في هذا التوقيت الحساس.

وتشير المصادر إلى أن رفع الجهوزية يندرج ضمن إجراءات احترازية، من دون أن يعني ذلك الذهاب نحو تصعيد مباشر، بانتظار ما ستؤول إليه والقرارات المرتبطة بها.

Advertisement