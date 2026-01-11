تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بين سعيد وعون: الفرق واضح
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-01-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر نيابي إن مؤتمر حاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
، يوم الخميس الفائت ، شكّل نقطة تحوّل في مسار المحاسبة الشفافة في
لبنان
، بعيدا عن الاستنسابية والانتقام، وتدخل السياسة بالقضاء للاقتصاص من الخصوم السياسيين.
وأكد المصدر المعني بالشؤون المالية" أنّ كلام سعيد أتى واضحًا وضوح الشمس، بعيدا كلّ البعد عن السياسة والانتقام، بل كان بالفعل يهدف إلى إعادة الأموال التي نُهبت من قبل النافذين والدولة".
وأجرى المصدر مقارنةبين عمل سعيد وكلامه، الذي لقي تجاوبًا شعبيًا لبنانيًا واسعًا وأعاد جزءًا من الثقة للمواطن اللبناني بحاكمية مصرف لبنان، وبين ما كانت تقوم به القاضية
غادة عون
من دعاوى استنسابية وانتقائية،أدخلت فيها سياسة الانتقام من الخصم حتى العظم، حيث أعطى عدة أمثلة، منها ما فعلته ب"شركة مكتّف"، وعدد من السياسيين والمصرفيين، فيما أزالت منع السفر عن آخرين، وتغاضت كليًا عن مؤسسات مثل "القرض الحسن".
ولفت المصدر إلى أنّ سعيد مصمّم على الذهاب إلى النهاية في عملية استرجاع أموال مصرف لبنان، لكونها من حق الشعب اللبناني، ولكن كل ذلك ضمن القانون والمنطق، ومن دون أي خلفية سياسية أو انتقامية".
المصدر: خاص لبنان24
