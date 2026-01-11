في طرابلس.. جثة داخل سيارة

عُثر على رجل في أواخر العقد السابع من العمر جثةً هامدة داخل سيارته، بالقرب من على – ، حسب مندوبة " ".



وعلى الفور، توجّهت فرق اللبناني إلى المكان، حيث جرى الكشف الأولي على الجثة بانتظار وصول الأدلة الجنائية المختصة لتحديد أسباب الوفاة.



وأفادت المصادر بأن الرجل المتوفّى من آل "ذ" ومن سكان مدينة طرابلس، فيما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

