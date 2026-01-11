تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القرار خارجي.. لن يجرؤ احد على تأجيل الإنتخابات

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
11-01-2026 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1466791-639037221664538952.png
Doc-P-1466791-639037221664538952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حتى اليوم، لا يمكن رصد أي قرار واضح أو خطوة جدية أو حتى مؤشر حاسم صادر من الخارج يؤكد أن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة بات خيارًا محسومًا أو مطروحًا بجدية. كل ما يُتداول لا يتجاوز حدود التحليل والتكهن وربط السيناريوهات ببعضها البعض، من دون أن يرقى إلى مستوى القرار السياسي الفعلي القابل للتنفيذ. في بلد كلبنان، حيث تتقاطع الاستحقاقات الدستورية مع الحسابات الإقليمية والدولية، يصبح غياب الإشارة الخارجية الواضحة عاملًا حاسمًا بحد ذاته.

الجميع يدرك أن قرار التأجيل، إن حصل، لن يكون قرارًا داخليًا صرفًا. لا يوجد طرف سياسي يملك الجرأة على طرحه علنًا، حتى لو كانت لديه مصلحة مباشرة فيه، لأن كلفة تحمّل هذا الخيار داخليًا ستكون مرتفعة سياسيًا وشعبيًا. تجربة السنوات الماضية أثبتت أن أي مساس بمواعيد الاستحقاقات الدستورية يحتاج إلى غطاء خارجي صريح، أو على الأقل إلى مناخ دولي متسامح يسمح بتمريره من دون ضغوط أو عقوبات أو عزلة.

من هنا، يخضع خيار التأجيل لسلسلة معطيات متشابكة، في مقدمها السؤال الأساسي: هل ستؤدي الانتخابات، في حال جرت في موعدها، إلى تحقيق الأهداف التي يُراد منها؟ وفي طليعة هذه الأهداف، وفق ما يُتداول في أكثر من دائرة، إحداث خسارة حاسمة ل" الثنائي الشيعي" أو تعديل جوهري في موازين القوى داخل المجلس النيابي. إذا كانت المعطيات تشير إلى أن النتائج لن تكون مختلفة جذريًا، أو أنها ستعيد إنتاج التوازنات نفسها مع بعض التغييرات الشكلية، فإن الحماسة لإجراء الانتخابات تتراجع تلقائيًا لدى الجهات المؤثرة.

المعيار الثاني يرتبط بالملفات الإقليمية المفتوحة. فحسم هذه الملفات قبل الانتخابات يسهّل كثيرًا حسم توازنات الداخل اللبناني. لا يمكن فصل الاستحقاق النيابي عن مسار المفاوضات الإقليمية، ولا عن شكل التسويات المحتملة أو الصدامات المؤجلة. لذلك، فإن أي تأجيل، إن حصل، سيكون مرتبطًا بتطورات كبرى خارج الحدود أكثر مما هو مرتبط بحجج تقنية أو لوجستية في الداخل.

بناءً على ذلك، يبدو أن مسألة التأجيل لن تُحسم في المدى القريب. المرجّح أن يبقى هذا الخيار معلقًا حتى أسابيع قليلة قبل موعد الانتخابات، ريثما تتضح الصورة الإقليمية وتتبلور الحسابات النهائية. إلى ذلك الحين، سيستمر الخطاب العلني في التمسك بالمواعيد الدستورية، فيما تبقى كل السيناريوهات مفتوحة خلف الكواليس.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تسوية سياسية قيد البحث لقانون الانتخاب: تأجيل الانتخابات لشهرين
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الأميركي: تأجيل التصويت على القرار الأميركي يهدّد الأرواح
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم تأكيدات الرؤساء: تأجيل الانتخابات النيابية وارد "تقنيا"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الثنائي

الدستور

الصدام

الشيعي

ستوري

سي ال

توريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-01-11
Lebanon24
08:05 | 2026-01-11
Lebanon24
07:30 | 2026-01-11
Lebanon24
07:23 | 2026-01-11
Lebanon24
07:21 | 2026-01-11
Lebanon24
07:20 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24