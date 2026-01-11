فضل الله: لبنان نفّذ التزاماته وعلى إسرائيل أن تلتزم

شنّ النائب حسن فضل الله هجوماً سياسياً واسعاً على أطراف داخلية اتهمها بـ"التمنّي على حرب إسرائيلية" ضد لإحياء مشاريع سقطت عام 1982، معتبراً أن بعض المواقف الرسمية باتت تعكس صدى الاعتداءات بدل مواجهتها، في وقت شدّد فيه على أن جزء من الدولة ولا يمكن تجاوزها.



وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي لشهيد في بلدة الجميجمة، نفى فضل الله بشكل قاطع أي وجود لحزب الله في فنزويلا، معتبراً ما يُروَّج في هذا السياق "فبركات" هدفها تصوير ما جرى هناك كخسارة للمقاومة، بينما الحقيقة – بحسب تعبيره – أنها خسارة للقانون الدولي ولسيادة الدول، مؤكداً أن العلاقات مع فنزويلا تقتصر على المستوى الدبلوماسي ووجود جالية لبنانية هناك.



وفي معرض حديثه عن التاريخ، اتهم خصوم المقاومة بمحاولة تزوير وقائع واجتياح 1982، مشدداً على أن معادلات المقاومة هي التي أسقطت المشروع الإسرائيلي وحمت لبنان لعقود، وأن تضحيات المقاومين في الحرب الأخيرة منعت احتلال الجنوب والوصول إلى ، قبل أن تُسلَّم الأرض للدولة التي لم ترتقِ – بحسب قوله – إلى مستوى المسؤولية.



وربط فضل الله بين ضعف الدولة الحالي وتزايد الاعتداءات الإسرائيلية، معتبراً أن الناس كانوا يشعرون بأمان أكبر في ظل معادلات المقاومة، مؤكداً أن لبنان نفّذ ما عليه في اتفاق 27 تشرين الثاني، وعلى أن توقف الاعتداءات وتفرج عن الأسرى وتفسح المجال لإعادة الإعمار، محذّراً من أي تنازلات إضافية قبل العدو بما عليه.



داخلياً، شدّد على تمسّك بالسلم الأهلي ورفض الفتنة، داعياً إلى معالجة الملفات المعيشية والاقتصادية واستعادة أموال المودعين، ومؤكداً أن المقاومة وحلفاءها حاضرون في المعادلة السياسية، وأن أي اختبار حقيقي، وخصوصاً خارج القيد الطائفي، سيُظهر حجم حضورهم الشعبي في مختلف الطوائف.

Advertisement