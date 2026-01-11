ترزيان: قانون الفجوة المالية بلا أرقام ويجب أن يبدأ بتدقيق جنائي شامل

قال النائب هاغوب ترزيان إن مشروع قانون المالية يفتقر إلى الأرقام الدقيقة التي تحدد حجم الخسائر في النظام المالي، معتبراً أن أي معالجة جدّية يجب أن تبدأ بتدقيق جنائي شامل يشمل وكل الجهات التي استفادت من المال العام، بهدف المحاسبة ومنع تكرار الأزمة.



وفي حديث إذاعي، أوضح أن المشروع يحمّل المصارف وحدها المسؤولية ويتجاهل دور الدولة، مؤكداً أن المدخل الصحيح يكون عبر هيكلة الدين العام وتحديد التزامات الدولة قبل إقرار أي قانون متعلق بالفجوة المالية.



سياسياً، توقع ترزيان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن دون تأجيل، ورأى أن ملف حصر السلاح يتقدم بعد نزع السلاح جنوب وتبنّي الحكومة هذا المبدأ في بيانها الوزاري، مع تحذيره من أن السياسات الدولية غالباً ما لا تخدم مصلحة .

